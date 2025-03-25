"Вот как нужно использовать ИИ": игроки остались в восторге от встроенных нейросетей в inZOI

В преддверии выхода в ранний доступ симулятор жизни inZOI продолжает удивлять уникальными возможностями. Одной из главных инноваций стала интеграция искусственного интеллекта, который позволяет игрокам загружать изображения и превращать их в 3D-объекты. В результате обычные фотографии можно адаптировать под игровой мир — от мебели до аксессуаров.

Функция, получившая название «3D-принтер», уже вызвала ажиотаж среди пользователей. Игроки могут создавать игровые объекты на основе любых изображений: добавить в интерьер виртуальную реплику любимого предмета, загрузить брендовые аксессуары или даже превратить фотографию бутерброда в полноценный элемент окружения.

Помимо этого, inZOI предлагает передовую систему захвата лицевых выражений. С помощью камеры смартфона персонажи в игре могут в реальном времени передавать эмоции игрока, что делает взаимодействие еще более реалистичным. Предположительно, в этой технологии также используется нейросеть, которая позволяет улучшить и оптимизировать полученные с камеры анимации.

Можно добавлять свои эмоции, предметы и текстуры! Гибкость кастомизации просто потрясающая.

Вы когда-нибудь видели, чтобы игра позволяла загружать фото и превращать их в объекты? Это реально следующий уровень возможностей!

При этом нашлись пользователи, которые призывают отказаться от игры в inZOI, ведь там активно используется ИИ. Хотя подобный функционал вряд ли было бы возможно реализовать силами разработчиков и в целом он кажется безвредным.

На фоне этих возможностей интерес к inZOI продолжает расти. Недавно игра стала самым желаемым проектом на ПК среди пользователей Steam, опередив многие крупные релизы. Подробнее об этом можно узнать здесь:

Выход inZOI в ранний доступ намечен на 28 марта. Разработчики уверяют, что это только начало: в будущем проект получит новые функции и улучшения, расширяя возможности персонализации и взаимодействия в виртуальном мире.