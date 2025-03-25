"Вот как нужно использовать ИИ": игроки остались в восторге от встроенных нейросетей в inZOI

В преддверии выхода в ранний доступ симулятор жизни inZOI продолжает удивлять уникальными возможностями. Одной из главных инноваций стала интеграция искусственного интеллекта, который позволяет игрокам загружать изображения и превращать их в 3D-объекты. В результате обычные фотографии можно адаптировать под игровой мир — от мебели до аксессуаров.
Функция, получившая название «3D-принтер», уже вызвала ажиотаж среди пользователей. Игроки могут создавать игровые объекты на основе любых изображений: добавить в интерьер виртуальную реплику любимого предмета, загрузить брендовые аксессуары или даже превратить фотографию бутерброда в полноценный элемент окружения.
Помимо этого, inZOI предлагает передовую систему захвата лицевых выражений. С помощью камеры смартфона персонажи в игре могут в реальном времени передавать эмоции игрока, что делает взаимодействие еще более реалистичным. Предположительно, в этой технологии также используется нейросеть, которая позволяет улучшить и оптимизировать полученные с камеры анимации.
Можно добавлять свои эмоции, предметы и текстуры! Гибкость кастомизации просто потрясающая.
Вы когда-нибудь видели, чтобы игра позволяла загружать фото и превращать их в объекты? Это реально следующий уровень возможностей!
При этом нашлись пользователи, которые призывают отказаться от игры в inZOI, ведь там активно используется ИИ. Хотя подобный функционал вряд ли было бы возможно реализовать силами разработчиков и в целом он кажется безвредным.
На фоне этих возможностей интерес к inZOI продолжает расти. Недавно игра стала самым желаемым проектом на ПК среди пользователей Steam, опередив многие крупные релизы. Подробнее об этом можно узнать здесь:
Выход inZOI в ранний доступ намечен на 28 марта. Разработчики уверяют, что это только начало: в будущем проект получит новые функции и улучшения, расширяя возможности персонализации и взаимодействия в виртуальном мире.
EA со своими платными длс для симс идут нaxуu
Тупо сравнивать старьё, в которое любят играть по многим причинам, и новую игру, которая логично, что будет содержать кучу новых фишек. И посылать другую, старую игру из за этого, ну как минимум глупо.
"куча новых фишек" это бесплатные длц? Потому что чувак сверху ругает именно EA за жадность, а не самих Симсов!
Бесплатные DLC пока игра в раннем доступе, а после полноценного релиза уже за деньги DLC будут 100%
Вот чел правильно сказал, всё бесплатное пока вы купили бета тест. Как игра выйдет в релиз, ничего бесплатного не будет. Ещё один подобный пример - Wreckfest 2. Пока игра в раннем доступе, её купить можно за копейки и бесплатно получить будущий контент. А потом, готовь кошелёк)
Чей кошелёк?
Нее, вы чего, в колде это лучше реализовано. Платный контент генерируют нейронками
Ха. Вкалывают роботы а не человек! Хорошо приспособились. Зато они зарплату получают.
Да есть подозрение, что многие компании последние 3-5 лет уже нейронками себе контент штампуют. Особенно это касается скинов и т.п. тем.
Про визуальные новеллы и аниме иссекаи вообще молчим, там либо под опилками, гашишем и герычем пишут, либо копипастят с использованием нейросетей
Тем временем в EA:
да им пофиг
Как говорится ничто так не радует как халявные данные для обучения собственного ИИ с целью последующей его продажи другим компаниям для их нужд.
ИИ уже обучен и работает, о чём и новость.
Если это медведь то я покемун.
Тсс, не мешай другим думать, что игра идеальна.
В статье же написано что это :)
изменили игрушку медведя в самой игре на дракончика, просто загрузив в нейронку фотку этого дракона, но название не изменилось,
То есть можно загрузить в игровой редактор свою фотку и будет своя внешность игрового персонажа?
кажись только объекты.
Пока можно только для ios
Можно, пока только с айфона
Как обычно китайцы впереди планеты всей
Корейцы*
И там еще есть Smart Zoi, но этому не хватает как минимум поддержки русского языка. Хочется верить, что в будущем это реализуют
О, ведьма-лиса на превьюшке. Ох уж эти китайцы.
Чет я не понял, получается можно будет загрузить фото например человека, и ИИ сделать внешность по фото? Или только с предметами работает такое?
Ну норм, че. Теперь не нужно долго сидеть в редакторе перса. Достаточно попозировать перед камерой.
Пожелаем успехов разработчикам.
Теперь чья то мамка будет не только на словах))
Просто предоставили возможность добавлять в игру дилдаки, естественно это вызвало щенячий восторг у определенной аудитории
Ну и правильно, Симс со 2 части ничего нового не внесла, и графику подтягивать тоже не собирается. Давно пора уже кому то сместить её с пристола.
Лол. Доро на трусах :D
А так вообще очень прикольно. Наконец можно создать нормальное женское тело с сиськами.
Надеюсь в этой игре можно будет резать прохожих в подворотнях с целью ограбления как я это в сан андреасе. ну или просто ожимать тачки и давить на них копов. Ну или просто покататься на танке по городу со стрельбой. Ну или помахать голым хером перед копами чтоб они потом за тобой погонялись как сансет ров 2. Ну или просто подойти к кому-нибудь и ударить по яйцам а пока он будет корчиться добавить ему электрошокером а на закуску с перового баллончика прыснуть как это можно было сделать в сансет ров 2. А если всего этого не будет то и в редакторе персонажа нет смысла ибо зачем он нужен если нет самой игры.
ММммм, в такие игры чаще играют все таки девушки, может модами дополнят, а так у еще осталось святые 3, особенно хороши, гта, да и зачем резня?
Добро пожаловать в игру нового поколения! Хорошо что есть выбор. Кто хочет может и в Симсов гонять, хоть в 3 хоть каких. Инзой задаст тон на десяток или больше лет, хотим мы этого или нет. Многим еще предстоит пройти стадию отрицания, но эволюция неизбежно идет вперед, на то мы и сапиенс. Вот увидите, скоро станет модно в редакторах персонажа использовать генерацию по фото или видео.
Разработчики обещают активное взаимодействие между симами, и по отношенные к ним, но поскольку игра имеет рейтинг 12+, вряд ли насилие и секс, будет реализовано в официальной версии, и потому, перед модмейкерами сейчас стоит главный вопрос -- насколько широко в конструкторе будут реализована поддержка анимации, и сценариев, и не ограничится ли все лишь полировкой каркаса.
Раньше писали что Valve не одобряет игры где есть значимый контент созданный ИИ и есть репорты во время игры на ИИ, тогда смысл в них?
Сейчас достаточно увидеть плашку на странице игры: ИНФОРМАЦИЯ О КОНТЕНТЕ, СОЗДАННОМ С ПОМОЩЬЮ ИИ и всё по маслу:XD
то есть часть разработки ложится на игроков, хитроо
Часть творчества. Кто не может или не хочет - есть шаблоны
Лишь бы в это было интересно играть.
Игра для девачек, а играть будут фембои и феминистки))
Добавьте хоть один скрин с мужским персом!
До сих пор непонятно можно ли играть в это мужским персонажем. Ни в одной новости об этом так никто и не написал.
У феминисток времени нет, они все на баррикадах, борются за права женщин :)
Ага, ещё скажи грудью себе дорогу пробивают ))))))))
Дааааа )))) набери в гугле "femen"
поискал что такое это... молодежь №бнулась начисто!
И ещё трапы..))