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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 983 оценки

Вышел новый хотфикс для inZOI: теперь ваши виртуальные человечки будут меньше спать, быстрее есть и тише справлять нужду

Lunersun Lunersun

Для inZOI выпустили очередной хотфикс. И в нём разработчики решили проблему со слишком долгим сном ваших виртуальных подопечных. Да, персонажи в игре оказались настоящими сонями. Разработчики признались, что изначально заложили в игру «реалистичную логику сна», из-за чего Зои (так называются жители этого виртуального мира) очень много спали, если чувствовали усталость. Теперь эту проблему исправили — Зои будут спать меньше, чтобы вам не приходилось часами смотреть на их мирно посапывающие тела.

Новые функции

  • Появилась возможность изменения возраста персонажей (ищите в настройках игры → Симуляция).
  • Добавили всплывающее окно с подробным кодом ошибки при неудачной загрузке на Canvas.

Геймплейные исправления

  • Замедлили скорость изменения Кармы, потому что, оказывается, персонажи слишком быстро становились то злыми, то агрессивными.
  • Снизили скорость развития отношений в семьях — видимо, Зои слишком быстро влюблялись друг в друга.
  • Научили Зои есть сразу после приготовления пищи, а не оставлять еду остывать.

Исправления багов

  • Починили баг, из-за которого нельзя было родить ребёнка, если очередь действий была заполнена.
  • Исправили ошибку, из-за которой визуализация беременности не отображалась у Зои с уменьшенным телосложением в области живота.
  • Наконец-то разрешили проблему с невозможностью родить после развода во время теста на беременность.

И самое важное изменение, без которого точно невозможно было жить: исправили слишком долгий и неестественный звук туалета. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.

Кстати, сегодня стало известно, что продажи игры превысили 1 млн копий. И на это у разработчиков ушла всего-навсего неделя.

Продажи симулятора жизни inZOI превысили 1 млн копий
9
6
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Andrey Wealson

А почему не сделать реальное время? Которое будет всегда соответствовать времени на компьютере... Сам спать идёшь и симса своего спать укладываешь.. сам обедаешь и симса тоже кормишь. Как в тамагочи когда-то))

Меня вот Симс из-за скорости игры всегда и раздражал.. вечно ничего не успеваешь.

2
Maksimys Flether

Тогда уж проще прикрутить полноценное управление временем, на подобии некоторых игр, где можно выставлять, сколько длятся сутки.

1
Andrey Wealson Maksimys Flether

да... как в симуляторе фермы..

иначе игра превращается в постоянную суету и стресс.

0
ogtruepac

Скорость времени бы подкрутить, а то тот же x30 во время сна медленнее, чем скорость сна в симсе

1
Nimlis

Ну «сон» в игре действительно снижался очень быстро, так же как и «голод» 😉

0
Egik81

Проще говоря, игра все меньше будет соответствовать реальности. И симулятор жизни превратится в лабораторию по испытанию возможностей виртуальных крыс.

p.s. остаётся, надеется, что со снижением продолжительности сна авторы изменили и их психоэмоциональное поведение во время бодрствования. Вроде эмоциональных срывов из-за недосыпа и повышение риска того инсульта.

-1