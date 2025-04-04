Вышел новый хотфикс для inZOI: теперь ваши виртуальные человечки будут меньше спать, быстрее есть и тише справлять нужду

Для inZOI выпустили очередной хотфикс. И в нём разработчики решили проблему со слишком долгим сном ваших виртуальных подопечных. Да, персонажи в игре оказались настоящими сонями. Разработчики признались, что изначально заложили в игру «реалистичную логику сна», из-за чего Зои (так называются жители этого виртуального мира) очень много спали, если чувствовали усталость. Теперь эту проблему исправили — Зои будут спать меньше, чтобы вам не приходилось часами смотреть на их мирно посапывающие тела.

Новые функции

Появилась возможность изменения возраста персонажей (ищите в настройках игры → Симуляция).

Добавили всплывающее окно с подробным кодом ошибки при неудачной загрузке на Canvas.

Геймплейные исправления

Замедлили скорость изменения Кармы, потому что, оказывается, персонажи слишком быстро становились то злыми, то агрессивными.

Снизили скорость развития отношений в семьях — видимо, Зои слишком быстро влюблялись друг в друга.

Научили Зои есть сразу после приготовления пищи, а не оставлять еду остывать.

Исправления багов

Починили баг, из-за которого нельзя было родить ребёнка, если очередь действий была заполнена.

Исправили ошибку, из-за которой визуализация беременности не отображалась у Зои с уменьшенным телосложением в области живота.

Наконец-то разрешили проблему с невозможностью родить после развода во время теста на беременность.

И самое важное изменение, без которого точно невозможно было жить: исправили слишком долгий и неестественный звук туалета. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.

Кстати, сегодня стало известно, что продажи игры превысили 1 млн копий. И на это у разработчиков ушла всего-навсего неделя.