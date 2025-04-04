Вышел новый хотфикс для inZOI: теперь ваши виртуальные человечки будут меньше спать, быстрее есть и тише справлять нужду

Для inZOI выпустили очередной хотфикс. И в нём разработчики решили проблему со слишком долгим сном ваших виртуальных подопечных. Да, персонажи в игре оказались настоящими сонями. Разработчики признались, что изначально заложили в игру «реалистичную логику сна», из-за чего Зои (так называются жители этого виртуального мира) очень много спали, если чувствовали усталость. Теперь эту проблему исправили — Зои будут спать меньше, чтобы вам не приходилось часами смотреть на их мирно посапывающие тела.
Новые функции
- Появилась возможность изменения возраста персонажей (ищите в настройках игры → Симуляция).
- Добавили всплывающее окно с подробным кодом ошибки при неудачной загрузке на Canvas.
Геймплейные исправления
- Замедлили скорость изменения Кармы, потому что, оказывается, персонажи слишком быстро становились то злыми, то агрессивными.
- Снизили скорость развития отношений в семьях — видимо, Зои слишком быстро влюблялись друг в друга.
- Научили Зои есть сразу после приготовления пищи, а не оставлять еду остывать.
Исправления багов
- Починили баг, из-за которого нельзя было родить ребёнка, если очередь действий была заполнена.
- Исправили ошибку, из-за которой визуализация беременности не отображалась у Зои с уменьшенным телосложением в области живота.
- Наконец-то разрешили проблему с невозможностью родить после развода во время теста на беременность.
И самое важное изменение, без которого точно невозможно было жить: исправили слишком долгий и неестественный звук туалета. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.
Кстати, сегодня стало известно, что продажи игры превысили 1 млн копий. И на это у разработчиков ушла всего-навсего неделя.
А почему не сделать реальное время? Которое будет всегда соответствовать времени на компьютере... Сам спать идёшь и симса своего спать укладываешь.. сам обедаешь и симса тоже кормишь. Как в тамагочи когда-то))
Меня вот Симс из-за скорости игры всегда и раздражал.. вечно ничего не успеваешь.
Тогда уж проще прикрутить полноценное управление временем, на подобии некоторых игр, где можно выставлять, сколько длятся сутки.
да... как в симуляторе фермы..
иначе игра превращается в постоянную суету и стресс.
Скорость времени бы подкрутить, а то тот же x30 во время сна медленнее, чем скорость сна в симсе
Ну «сон» в игре действительно снижался очень быстро, так же как и «голод» 😉
Проще говоря, игра все меньше будет соответствовать реальности. И симулятор жизни превратится в лабораторию по испытанию возможностей виртуальных крыс.
p.s. остаётся, надеется, что со снижением продолжительности сна авторы изменили и их психоэмоциональное поведение во время бодрствования. Вроде эмоциональных срывов из-за недосыпа и повышение риска того инсульта.