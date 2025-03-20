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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 497 оценок

Вышел редактор персонажа из inZOI вместе с режимом строительства, которые можно опробовать бесплатно

Gutsz Gutsz

Уже через неделю выходит ожидаемый конкурент популярной серии The Sims от корейских разработчиков. Однако еще до релиза в сети стали появляться противоречивые отзывы о многообещающем проекте. Вместо того чтобы полагаться на чужие мнения, игроки теперь могут сами оценить возможности игры. Разработчики выпустили бесплатную версию inZOI: Creative Studio, позволяющую попробовать систему создания персонажей и строительства.

Бесплатный доступ к этим режим доступен уже с сегодняшнего дня — 20 марта. Игроки могут получить ключ через стриминговую платформу Twitch. Для этого нужно лишь немного посмотреть стрим с игрой, где активированы дропсы, а с 23 марта редактор персонажей и строительный режим станут доступны всем желающим без ограничений. Это даст возможность детально ознакомиться с ключевыми механиками проекта и решить, стоит ли ждать его полноценного выхода.

И вот как выглядят первые минуты игры:

На фоне большого интереса к игре начали появляться и первые рецензии. Многие журналисты отмечают, что inZOI слишком напоминает The Sims, но при этом лишен глубины и атмосферы оригинальной серии. Подробнее об этих мнениях можно прочитать здесь:

Первые обзоры inZOI: журналисты называют игру "бездушной имитацией худших частей The Sims"

Тем не менее окончательные выводы делать пока рано. inZOI выйдет в ранний доступ уже 28 марта. Авторы проекта нацелены на активное сотрудничество с сообществом игроком и готовы улучшать многие аспекты игры, а значит, они и еще смогут доработать проект в будущем.

94
45
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Alan Grain

это же буквально единственное, что я делал в Симс. Персонажа и дом, после чего забрасываю игру ещё на пару лет.

66
Kenn1y

Такой подход был у многих.

11
PanKotovsky

А там еще что-то есть, да?

Ну я думал, делаешь там симов, домик им обустраиваешь красиво, потом топишь их в бассейне, все, игру прошел.

35
SoRaS3 PanKotovsky

+

1
Banzai66

Вчера новость тут же была, что это будет *ранный доступ. И игру полноценно выпустят через пол года. Так что какие рецензии могут быть, только посмотреть графон/оптимизон. Ну может мододелы будут интерес поддерживать.

7
Fallen space knight

Можно подумать у симс глубокий геймплей, если убрать кучу оверпрайс длц будет чисто такая же пресная хреновина
Вот в инзои можно видел людей сбивать насмерть как минимум и сезоны меняются без длц вау
Ещё кучу крутых фишек типа можно прям в игре сгенерить узор для одежды мебели и например нагенерить свою картину
Это уже выше того что есть в симс
Единственное системки конечно конские в сравнении с симсами
Но так то игра многообещающая

6
Шрек и осел vs CD Project

Казалось бы, симсы и дальше могли доминировать так и оставшись единственными в жанре.

3
JoanaVan

Я получила ключ!!! Посидела в стиме 30 минут и получила. Чтоб получить нужно обязательно включить Желаемое в библиотеке в стиме, и посидеть больше 30 минут, а потом зайти и должен появится сообщение типа вы выиграли ключ. Ну типа так

3
Jarvis666

Так это ключ для Creative Studio. Ты же не думаешь, что это ключ от основной игры?

3
Алекс Рейлор Jarvis666

Нет, конечно. За основу отдайте 40 долларов.

1
JoanaVan Jarvis666

Да вы правы, но и для создание персонажа можно так же есть. Вот скрин:

Так что можно свободно строить, и создание персонажа.

1
Jarvis666 JoanaVan

А мне кстати, почему-то ключ не присылают, хотя посмотрел 40 минут трансляции...

1
Owyn

а как "сидеть"? 🤔

0
Odesseet

Открыть сайт нереально)

2
FlyRazer

выглядит как сим на стероидах)

1
DarkTenshi666

так это и есть оверпавер Симс

0
Uelma

компы прикольные там как ящики из 90ых :D Игра по гемплею ну очень стерильная и условная. Не один год будут допиливать.

А тот кто разродиться на моды и механики 18+ тот найдет стабильную золотую дойную жилу.

1
SeriyVOLKstalker

Что-то взаимодействие деревьев и стен зданий кривое.

0
chanp14

шляпа какая то

0
RedDay13

Заценим обязательно

0
SOLUS5678

Посмотрим.

0
Максим Кузнецов 700

Кто нибудь ключи на демо получил?

0
Jarvis666

Неа, посмотрел 40 минут трансляции из 30 обязательных, а ключ так и не получил

0
YeahAmaDuck

Да. на сайте привязал твич и стим. через 15 минут выдали ключ
начал активацию, а мне такие "Ты уже крутил вертел создание персонажей давно. Вот твоя демка. Иди строй дом"
зашел в стим. В библиотеке появилось старое приложение
Всё работает

-1
L1no

Надо на сайте аккаунт привязать, потом начать смотреть стрим, мне моментально выдали, меньше минуты...

0
Karakytik

Там не ключ дают, она автоматически добавляется в библиотеку во время просмотра стрима, так же, желательно, нужно добавить игру в список желаемого

0
KnDiman

У кого была демка до этого старая, она обновилась до нового состояния, я на комп сестры устанавливал раньше сейчас посмотрел стрим мне прислали, ключ активирую, пишет, что уже есть, зашёл в библиотеку стима, а она уже со строительством. И да кто переживал, эта шняга нормально идёт даже на 100 летней 1650 super, при минимум 2060, от балды системки пишут.

0
lilPrince

кто-то по фотке нашел способ сделать персонажа? без айос)

0
insex

Что то как то не очень, графика на порядок хуже заявленной, с физикой и анимацией тоже проблемы явные.

0
DarkoLay

Редактор то ладно, хорош конечно. Но будет ли в игре хотя бы половина контента от симса? И как хорошо это будет реализовано. Посмотрим. Пока рано говорить об убийце симса.

0
Rambo_1

а какой контент в симсе? бесконечные платные длс которые контента добавляют по крупице риса?

0
Putia

Как же быстро на неё выйдет порно мод..

0
tesla707

Интересно станет когда выйдут моды на секс, а так пока что это симс.

-1
SwankyHayden

1) Заходите на стрим в Steam.
2) Пишите в чат "!give_demo".
3) Получаете демку в библиотеке Steam.

-2
CreativeChiffon

Спасибо:)

0
Слава Неважнов

Сразо понял что симс с модами на красивую мордашку

-3