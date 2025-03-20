Вышел редактор персонажа из inZOI вместе с режимом строительства, которые можно опробовать бесплатно

Уже через неделю выходит ожидаемый конкурент популярной серии The Sims от корейских разработчиков. Однако еще до релиза в сети стали появляться противоречивые отзывы о многообещающем проекте. Вместо того чтобы полагаться на чужие мнения, игроки теперь могут сами оценить возможности игры. Разработчики выпустили бесплатную версию inZOI: Creative Studio, позволяющую попробовать систему создания персонажей и строительства.

Бесплатный доступ к этим режим доступен уже с сегодняшнего дня — 20 марта. Игроки могут получить ключ через стриминговую платформу Twitch. Для этого нужно лишь немного посмотреть стрим с игрой, где активированы дропсы, а с 23 марта редактор персонажей и строительный режим станут доступны всем желающим без ограничений. Это даст возможность детально ознакомиться с ключевыми механиками проекта и решить, стоит ли ждать его полноценного выхода.

И вот как выглядят первые минуты игры:

На фоне большого интереса к игре начали появляться и первые рецензии. Многие журналисты отмечают, что inZOI слишком напоминает The Sims, но при этом лишен глубины и атмосферы оригинальной серии. Подробнее об этих мнениях можно прочитать здесь:

Тем не менее окончательные выводы делать пока рано. inZOI выйдет в ранний доступ уже 28 марта. Авторы проекта нацелены на активное сотрудничество с сообществом игроком и готовы улучшать многие аспекты игры, а значит, они и еще смогут доработать проект в будущем.