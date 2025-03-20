Вышел редактор персонажа из inZOI вместе с режимом строительства, которые можно опробовать бесплатно

Уже через неделю выходит ожидаемый конкурент популярной серии The Sims от корейских разработчиков. Однако еще до релиза в сети стали появляться противоречивые отзывы о многообещающем проекте. Вместо того чтобы полагаться на чужие мнения, игроки теперь могут сами оценить возможности игры. Разработчики выпустили бесплатную версию inZOI: Creative Studio, позволяющую попробовать систему создания персонажей и строительства.
Бесплатный доступ к этим режим доступен уже с сегодняшнего дня — 20 марта. Игроки могут получить ключ через стриминговую платформу Twitch. Для этого нужно лишь немного посмотреть стрим с игрой, где активированы дропсы, а с 23 марта редактор персонажей и строительный режим станут доступны всем желающим без ограничений. Это даст возможность детально ознакомиться с ключевыми механиками проекта и решить, стоит ли ждать его полноценного выхода.
И вот как выглядят первые минуты игры:
На фоне большого интереса к игре начали появляться и первые рецензии. Многие журналисты отмечают, что inZOI слишком напоминает The Sims, но при этом лишен глубины и атмосферы оригинальной серии. Подробнее об этих мнениях можно прочитать здесь:
Тем не менее окончательные выводы делать пока рано. inZOI выйдет в ранний доступ уже 28 марта. Авторы проекта нацелены на активное сотрудничество с сообществом игроком и готовы улучшать многие аспекты игры, а значит, они и еще смогут доработать проект в будущем.
это же буквально единственное, что я делал в Симс. Персонажа и дом, после чего забрасываю игру ещё на пару лет.
Такой подход был у многих.
А там еще что-то есть, да?
Ну я думал, делаешь там симов, домик им обустраиваешь красиво, потом топишь их в бассейне, все, игру прошел.
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Вчера новость тут же была, что это будет *ранный доступ. И игру полноценно выпустят через пол года. Так что какие рецензии могут быть, только посмотреть графон/оптимизон. Ну может мододелы будут интерес поддерживать.
Можно подумать у симс глубокий геймплей, если убрать кучу оверпрайс длц будет чисто такая же пресная хреновина
Вот в инзои можно видел людей сбивать насмерть как минимум и сезоны меняются без длц вау
Ещё кучу крутых фишек типа можно прям в игре сгенерить узор для одежды мебели и например нагенерить свою картину
Это уже выше того что есть в симс
Единственное системки конечно конские в сравнении с симсами
Но так то игра многообещающая
Казалось бы, симсы и дальше могли доминировать так и оставшись единственными в жанре.
Я получила ключ!!! Посидела в стиме 30 минут и получила. Чтоб получить нужно обязательно включить Желаемое в библиотеке в стиме, и посидеть больше 30 минут, а потом зайти и должен появится сообщение типа вы выиграли ключ. Ну типа так
Так это ключ для Creative Studio. Ты же не думаешь, что это ключ от основной игры?
Нет, конечно. За основу отдайте 40 долларов.
Да вы правы, но и для создание персонажа можно так же есть. Вот скрин:
Так что можно свободно строить, и создание персонажа.
А мне кстати, почему-то ключ не присылают, хотя посмотрел 40 минут трансляции...
а как "сидеть"? 🤔
Открыть сайт нереально)
выглядит как сим на стероидах)
так это и есть оверпавер Симс
компы прикольные там как ящики из 90ых :D Игра по гемплею ну очень стерильная и условная. Не один год будут допиливать.
А тот кто разродиться на моды и механики 18+ тот найдет стабильную золотую дойную жилу.
Что-то взаимодействие деревьев и стен зданий кривое.
шляпа какая то
Заценим обязательно
Посмотрим.
Кто нибудь ключи на демо получил?
Неа, посмотрел 40 минут трансляции из 30 обязательных, а ключ так и не получил
Да. на сайте привязал твич и стим. через 15 минут выдали ключ
начал активацию, а мне такие "Ты уже крутил вертел создание персонажей давно. Вот твоя демка. Иди строй дом"
зашел в стим. В библиотеке появилось старое приложение
Всё работает
Надо на сайте аккаунт привязать, потом начать смотреть стрим, мне моментально выдали, меньше минуты...
Там не ключ дают, она автоматически добавляется в библиотеку во время просмотра стрима, так же, желательно, нужно добавить игру в список желаемого
У кого была демка до этого старая, она обновилась до нового состояния, я на комп сестры устанавливал раньше сейчас посмотрел стрим мне прислали, ключ активирую, пишет, что уже есть, зашёл в библиотеку стима, а она уже со строительством. И да кто переживал, эта шняга нормально идёт даже на 100 летней 1650 super, при минимум 2060, от балды системки пишут.
кто-то по фотке нашел способ сделать персонажа? без айос)
Что то как то не очень, графика на порядок хуже заявленной, с физикой и анимацией тоже проблемы явные.
Редактор то ладно, хорош конечно. Но будет ли в игре хотя бы половина контента от симса? И как хорошо это будет реализовано. Посмотрим. Пока рано говорить об убийце симса.
а какой контент в симсе? бесконечные платные длс которые контента добавляют по крупице риса?
Как же быстро на неё выйдет порно мод..
Интересно станет когда выйдут моды на секс, а так пока что это симс.
1) Заходите на стрим в Steam.
2) Пишите в чат "!give_demo".
3) Получаете демку в библиотеке Steam.
Спасибо:)
Сразо понял что симс с модами на красивую мордашку