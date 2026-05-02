Вышло большое обновление 0.8.0 для inZOI: Unreal Engine 5.6, новые карьеры и настройки производительности

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили масштабный патч 0.8.0, который приносит как технические улучшения, так и новый игровой контент. Основной список улучшений представлен ниже:
- Ключевым изменением стал переход на актуальную версию движка Unreal Engine 5.6. Набор инструментов для создания модификаций также обновлён для совместимости с новой версией.
- В настройках игры появилась отдельная категория для регулировки параметров оптимизации.
- Теперь доступны шаблоны симуляции с различными настройками для повышения производительности.
- При активации опции "Защита производительности" система автоматически скорректирует параметры в случае обнаружения перегрузки. Шаблоны графики для удобства вынесены в соответствующую категорию.
- Всплывающие окна браузера Canvas теперь открываются во внешнем браузере - это улучшает оптимизацию.
- Среди новинок игрового процесса: функция "Образы по ситуации" позволяет создавать для персонажей не только комплекты одежды, но и причёски, макияж и настройки кожи. Для разных ситуаций можно сохранить до пяти образов и один фирменный в качестве комплекта.
- В городах появился новый тип бизнеса - "Салон красоты".
- Добавлены новые карьерные пути: турагент, эксперт по исследованиям, IT-разработчик, архитектор, музыкальный продюсер и журналист.
- После достижения пятого уровня навыка преступления персонаж сможет получить маску преступника в подозрительном агентстве карьеры.
- Также расширены возможности фриланса. Доступны направления: доставка, креатив (создание текстов, музыки, программ и медиа по заказу), публикация (размещение работ с получением комиссии в зависимости от результатов) и онлайн-рынок (продажа творений через компьютер).
Как я помню в Unreal Engine 5.6 есть metahuman, и более улучшеный lumen, а это нам сулит более лучшую производительность и чуть чуть лучшую картинку, но кто знает как будет на практике