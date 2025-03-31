За первые выходные появилось десятки разнообразных модов для inZOI - самыми популярными оказались файлы из категории 18+

С момента выхода inZOI прошло всего несколько дней, но за этот короткий срок симулятор жизни успел собрать вокруг себя активное сообщество моддеров. Игроки не только пытаются улучшить производительность проекта и исправить его недостатки, но и добавляют новый контент. И, как это часто бывает с подобными играми, наибольшую популярность получили моды из категории 18+.
На данный момент самый загружаемый мод — это менеджер модов, который открывает доступ к кастомизации игры. Следом идут файлы, позволяющие изменить цензуру. Например, мод удаляет размытие в ванной, а более радикальное решение — полностью убирает одежду с персонажей.
Помимо "взрослого" контента, моддеры уже работают и над улучшением технической части. Например, пакет исправлений помогает повысить FPS и решить проблемы с оптимизацией. Также пользователи добавляют новые предметы в игру, такие как Audi TT RS и большая статуя орла.
Моддеры работают быстро — за первый уикенд inZOI уже получила десятки новых файлов на нашем сайте, и их количество продолжает расти. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще более сложные модификации. Энтузиасты уже работают над аналогичным модом в духе Wicked Whims для The Sims и это только начало пути игры в раннем доступе.
С учетом раннего доступа и множества багов в игре, каждое обновление может нарушить совместимость модов. Однако активность сообщества показывает, что inZOI уже сейчас вызывает большой интерес у игроков, и поддержка модификаций станет важной частью ее развития.
кто бы сомневался
Я надеялся. Думал кожаные мешки с костями исправились. Но обломали(
В смысле исправились?
В прямом.
Потому что надо!
кто бы сомневался...
дрочеры
евнухов не спрашивали :)
Тебе церковь платит что ли?
Попов выходной чтоли,или они за пропаганду стали платить на плейграуде ?
Понятное дело.Для того игру и ждали.
Посмотрел я этот мод. Ноги есть, голова есть, а туловища нет. И ходит такой жмых ущербный по улицам города :)
Понеслось) мододелы не щадят игру цензурой вот за это я и обожаю пк гейминг есть моды что угодо можно поставить нет ограничений на сонсоли моды не поставишь а тут что угодно.
Только очень часто это и не нужно, успеть бы по дефолту все игры пройти, какие хочется.
Кто бы сомневался что первые моды будут голышом
Вообще не понимаю, зачем играть в лайф-симы без 18+ контента. // Александр Чернов
может тебе на сайты для взрослых, а не в игры
Дождались. Видимо с одеждой, тормозит. Без одежды летает...)
естественно, я начну играть в inZOI когда выйдут веселые моды как в симс))
Внимание, вопрос: Когда будут моды на Сиджея, Шрека и Паровозика Томаса? Ждем, надеемся и верим))
файлы из категории 18+ Ну это база
База - это паровозик томас и сиджей.
паровозик томас в другом моде был.В Скайриме огнем дышал и некисло всем отвешивал.
А разрабы в очередной раз с усилием достойным лучшего применения повторяют свои ляпы, которые исправляет сообщество. Хотя могли бы просто сделать настройку позволяющую нудизм персонажей.
кто запускал на слабом пк?
для слабого ПК есть игры значительно старее, смысл от садо мазо
На 16хх видяхах она не запускалась.Народ пробовал.Там отражения в зеркале даже работают.Минимум 20хх нужна хоть какая нибудь.Оптимизация в игре огонь и фпс можно накрутить
Для слабого ПК есть Герои 3!
Ну наконец-то, годноту подогнали 😁
Отличная работа. А то в интернете маловато порнухи.
Да чё за дез инфа, сегодня смотрел моды и самые популярные это фиксы багов и оптимизация никаких 18+ в топе вобще нет
я тебе больше скажу, самих модов на 18+ нет еще. Та фигня, которая только в редакторе убирает ниж.белье не работает с другой одеждой. А цензура в душе тож не 18+. Там перс в полотенце
статья фейк. 18+ нет еще, только глючный оголяющий немного
Почему с компа на сай не зайти? // Гервант Ривскай
Ну кто бы сомневался. Это первое о чем думают
Теперь точно нужно брать! )
Да не работает никто над "аналогичным модом в духе Wicked Whims для The Sims". Откуда вы это берёте, когда нет SDK. Чтобы создавать такие моды нужен доступ к логике игры через API, а не банальная замена моделек. А создавать сторонний API до релиза это безумие, так как логика игры может кардинально меняться за время пока игра находится в раннем доступе. Кстати создание такого софта это нарушение ToS и большой юридический риск для создателя.
Ну так уже ваш API создали или вы первую ссылку не видите? Вообще разработчики, официально, поддержку модов собераются выпустить в мае, а пока так.
Какой API? Это обычный менеджер позволяющий добавлять модифицированные ассеты и создан для удобства их добавления/удаления. По аналогии это Mod organizer. Никто про поддержу геймплейный модов не говорил вам, в мае добавят лишь официальный инструменты для экспорта 3д моделей в игру, когда на гитхабе уже давно есть скрипт для блендер позволяющий любую модель конвертировать в файл "3д принтера".
Говорите и не только нам, главное что моды работают, а то что вы там себе напридумывали это ваши тараканы. А не знать про анонс WickedZoi, каторый есть чут ли не на всех языках мира, это надо только сейчас из леса выйте.
Capom и после каждой своей игры Сразу бежала выкатывать СДК!!! И главное почти 20 лет подряд!
Открой для себя 3DS Max ему насрать что переваривать,бо моделят именно в нем.Распаковка архивов хитрых игры это отдельная тема.Но сейчас все тотально варится на UE.... Гдеж СДК взять на этот движок?...Ааа вспомнил,на оф сайте Эпиков абсолютно свободно!
Не благодарите за СДК.
Ну вы реально с головой не дружите. Вы понятия не имеете как делаются моды и приравниваете менеджер к SDK. Ну а WickedZoi это вообще выдумка одного пустого сайта, а такие как вы распространяют этот бред который зафорсили IXBT. Кидайте ссылку с патреона разработчиков
Как в такой крутой игре и без обнаженки и шпили-вили!?? Это симулятор жизни или что?)))))
вам не надоедало это ? И так этого везде хватает
Что именно?
Где хватает ? Особенно в играх ?
везде, что в медиа, что так
Что-то долго. Обычно такие моды создают до выхода игры.
Они и вышли до выхода.
Всё больше и больше в мире онанистов, на игры народ с ума сходит.
Ну так деффки со своими ред флагами и прочими инстами совсем кукухой поехали.
Люди очень ценят женскую красоту.Ты не поверишь кто такое море сексуальных тряпок на Фаллаут-Скайрим-Киберпанк наштамповали.Модер с хоботом на такую фантазию не способен.Только женский ум может их столько наштамповать,что ни один живой человек не пересчитает,хотя бы для одной из трех игр.
Репорт отправил на тебя жди бан.
когда вы уже надрочитесь?)
забавный факт, автор Wicked Whims, эт женщина)))
Причем тут дрочилово? Если кто то любит реалистичность в играх а не голые женщины или девушки в играх не реалистично как то) ну и все по канону. Если чет не нравится в церковь иди.
Мне например нравилось когда в Резидент Эвил 5 со мной голая девка с оружием бегала и всех мочила.Это весело было.Причем тут это к порно?У тебя не верная ассоциация.Путь к порнохабу свободен,можешь проверить,а тут не этим занимаются.
У тебя что гипс на 4лене?
Так наверное она лесбуха..
повылазили извращенцы больные 😂😂😂