За первые выходные появилось десятки разнообразных модов для inZOI - самыми популярными оказались файлы из категории 18+

С момента выхода inZOI прошло всего несколько дней, но за этот короткий срок симулятор жизни успел собрать вокруг себя активное сообщество моддеров. Игроки не только пытаются улучшить производительность проекта и исправить его недостатки, но и добавляют новый контент. И, как это часто бывает с подобными играми, наибольшую популярность получили моды из категории 18+.

На данный момент самый загружаемый мод — это менеджер модов, который открывает доступ к кастомизации игры. Следом идут файлы, позволяющие изменить цензуру. Например, мод удаляет размытие в ванной, а более радикальное решение — полностью убирает одежду с персонажей.

Помимо "взрослого" контента, моддеры уже работают и над улучшением технической части. Например, пакет исправлений помогает повысить FPS и решить проблемы с оптимизацией. Также пользователи добавляют новые предметы в игру, такие как Audi TT RS и большая статуя орла.

Моддеры работают быстро — за первый уикенд inZOI уже получила десятки новых файлов на нашем сайте, и их количество продолжает расти. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще более сложные модификации. Энтузиасты уже работают над аналогичным модом в духе Wicked Whims для The Sims и это только начало пути игры в раннем доступе.

С учетом раннего доступа и множества багов в игре, каждое обновление может нарушить совместимость модов. Однако активность сообщества показывает, что inZOI уже сейчас вызывает большой интерес у игроков, и поддержка модификаций станет важной частью ее развития.