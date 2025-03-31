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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 801 оценка

За первые выходные появилось десятки разнообразных модов для inZOI - самыми популярными оказались файлы из категории 18+

Gutsz Gutsz

С момента выхода inZOI прошло всего несколько дней, но за этот короткий срок симулятор жизни успел собрать вокруг себя активное сообщество моддеров. Игроки не только пытаются улучшить производительность проекта и исправить его недостатки, но и добавляют новый контент. И, как это часто бывает с подобными играми, наибольшую популярность получили моды из категории 18+.

На данный момент самый загружаемый мод — это менеджер модов, который открывает доступ к кастомизации игры. Следом идут файлы, позволяющие изменить цензуру. Например, мод удаляет размытие в ванной, а более радикальное решение — полностью убирает одежду с персонажей.

Помимо "взрослого" контента, моддеры уже работают и над улучшением технической части. Например, пакет исправлений помогает повысить FPS и решить проблемы с оптимизацией. Также пользователи добавляют новые предметы в игру, такие как Audi TT RS и большая статуя орла.

Моддеры работают быстро — за первый уикенд inZOI уже получила десятки новых файлов на нашем сайте, и их количество продолжает расти. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще более сложные модификации. Энтузиасты уже работают над аналогичным модом в духе Wicked Whims для The Sims и это только начало пути игры в раннем доступе.

С учетом раннего доступа и множества багов в игре, каждое обновление может нарушить совместимость модов. Однако активность сообщества показывает, что inZOI уже сейчас вызывает большой интерес у игроков, и поддержка модификаций станет важной частью ее развития.

76
62
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 62
Ваш комментарий
Ellie Williams

кто бы сомневался

37
hpi

Я надеялся. Думал кожаные мешки с костями исправились. Но обломали(

-22
MrFeniks007 hpi

В смысле исправились?

4
AlexLex
4
hpi MrFeniks007

В прямом.

0
RomkaNeVeR1N

Потому что надо!

6
Sigon

кто бы сомневался...

6
Shadow_Of_Phoenix

дрочеры

-17
Magnusss Shadow_Of_Phoenix

евнухов не спрашивали :)

14
U1traMagnum Shadow_Of_Phoenix

Тебе церковь платит что ли?

1
denius4 Shadow_Of_Phoenix

Попов выходной чтоли,или они за пропаганду стали платить на плейграуде ?

0
RemoteAeneas

Понятное дело.Для того игру и ждали.

6
bubenson

Посмотрел я этот мод. Ноги есть, голова есть, а туловища нет. И ходит такой жмых ущербный по улицам города :)

3
U1traMagnum

Понеслось) мододелы не щадят игру цензурой вот за это я и обожаю пк гейминг есть моды что угодо можно поставить нет ограничений на сонсоли моды не поставишь а тут что угодно.

3
MadDarkGuard

Только очень часто это и не нужно, успеть бы по дефолту все игры пройти, какие хочется.

0
Dj NordSound

Кто бы сомневался что первые моды будут голышом

3
Пользователь ВКонтакте

Вообще не понимаю, зачем играть в лайф-симы без 18+ контента. // Александр Чернов

2
Rorschach93

может тебе на сайты для взрослых, а не в игры

-16
UnforgettableYutaka

Дождались. Видимо с одеждой, тормозит. Без одежды летает...)

2
супер пиявка

естественно, я начну играть в inZOI когда выйдут веселые моды как в симс))

2
1-Night-1

Внимание, вопрос: Когда будут моды на Сиджея, Шрека и Паровозика Томаса? Ждем, надеемся и верим))

2
wixud

файлы из категории 18+ Ну это база

1
TriManul

База - это паровозик томас и сиджей.

2
denius4 TriManul

паровозик томас в другом моде был.В Скайриме огнем дышал и некисло всем отвешивал.

1
Egik81

А разрабы в очередной раз с усилием достойным лучшего применения повторяют свои ляпы, которые исправляет сообщество. Хотя могли бы просто сделать настройку позволяющую нудизм персонажей.

1
ThoughtfulGerardo

кто запускал на слабом пк?

0
Rorschach93

для слабого ПК есть игры значительно старее, смысл от садо мазо

-5
denius4

На 16хх видяхах она не запускалась.Народ пробовал.Там отражения в зеркале даже работают.Минимум 20хх нужна хоть какая нибудь.Оптимизация в игре огонь и фпс можно накрутить

0
MadDarkGuard

Для слабого ПК есть Герои 3!

0
tesla707

Ну наконец-то, годноту подогнали 😁

0
Varyag-6666

Отличная работа. А то в интернете маловато порнухи.

0
Ivan313

Да чё за дез инфа, сегодня смотрел моды и самые популярные это фиксы багов и оптимизация никаких 18+ в топе вобще нет

0
Alex58dok

я тебе больше скажу, самих модов на 18+ нет еще. Та фигня, которая только в редакторе убирает ниж.белье не работает с другой одеждой. А цензура в душе тож не 18+. Там перс в полотенце

0
Уральский_Мастер
0
Alex58dok

статья фейк. 18+ нет еще, только глючный оголяющий немного

0
Пользователь ВКонтакте

Почему с компа на сай не зайти? // Гервант Ривскай

-2
211186

Ну кто бы сомневался. Это первое о чем думают

-2
Rimasted

Теперь точно нужно брать! )

-2
ЛехаДезертир

Да не работает никто над "аналогичным модом в духе Wicked Whims для The Sims". Откуда вы это берёте, когда нет SDK. Чтобы создавать такие моды нужен доступ к логике игры через API, а не банальная замена моделек. А создавать сторонний API до релиза это безумие, так как логика игры может кардинально меняться за время пока игра находится в раннем доступе. Кстати создание такого софта это нарушение ToS и большой юридический риск для создателя.

-3
sergbaa1980

Ну так уже ваш API создали или вы первую ссылку не видите? Вообще разработчики, официально, поддержку модов собераются выпустить в мае, а пока так.

1
ЛехаДезертир sergbaa1980

Какой API? Это обычный менеджер позволяющий добавлять модифицированные ассеты и создан для удобства их добавления/удаления. По аналогии это Mod organizer. Никто про поддержу геймплейный модов не говорил вам, в мае добавят лишь официальный инструменты для экспорта 3д моделей в игру, когда на гитхабе уже давно есть скрипт для блендер позволяющий любую модель конвертировать в файл "3д принтера".

0
sergbaa1980 ЛехаДезертир

Говорите и не только нам, главное что моды работают, а то что вы там себе напридумывали это ваши тараканы. А не знать про анонс WickedZoi, каторый есть чут ли не на всех языках мира, это надо только сейчас из леса выйте.

0
denius4

Capom и после каждой своей игры Сразу бежала выкатывать СДК!!! И главное почти 20 лет подряд!

Открой для себя 3DS Max ему насрать что переваривать,бо моделят именно в нем.Распаковка архивов хитрых игры это отдельная тема.Но сейчас все тотально варится на UE.... Гдеж СДК взять на этот движок?...Ааа вспомнил,на оф сайте Эпиков абсолютно свободно!

Не благодарите за СДК.

0
ЛехаДезертир sergbaa1980

Ну вы реально с головой не дружите. Вы понятия не имеете как делаются моды и приравниваете менеджер к SDK. Ну а WickedZoi это вообще выдумка одного пустого сайта, а такие как вы распространяют этот бред который зафорсили IXBT. Кидайте ссылку с патреона разработчиков

0
askazanov

Как в такой крутой игре и без обнаженки и шпили-вили!?? Это симулятор жизни или что?)))))

-4
Rorschach93

вам не надоедало это ? И так этого везде хватает

-4
askazanov Rorschach93

Что именно?

0
Nodas Rorschach93

Где хватает ? Особенно в играх ?

-1
Rorschach93 Nodas

везде, что в медиа, что так

0
ZAUSA

Что-то долго. Обычно такие моды создают до выхода игры.

-5
Дмитрий Нетсев

Они и вышли до выхода.

2
baggio80

Всё больше и больше в мире онанистов, на игры народ с ума сходит.

-7
Рикочико

Ну так деффки со своими ред флагами и прочими инстами совсем кукухой поехали.

0
denius4

Люди очень ценят женскую красоту.Ты не поверишь кто такое море сексуальных тряпок на Фаллаут-Скайрим-Киберпанк наштамповали.Модер с хоботом на такую фантазию не способен.Только женский ум может их столько наштамповать,что ни один живой человек не пересчитает,хотя бы для одной из трех игр.

-1
Уральский_Мастер

Репорт отправил на тебя жди бан.

0
Shadow_Of_Phoenix

когда вы уже надрочитесь?)

-11
Neco161

забавный факт, автор Wicked Whims, эт женщина)))

3
U1traMagnum

Причем тут дрочилово? Если кто то любит реалистичность в играх а не голые женщины или девушки в играх не реалистично как то) ну и все по канону. Если чет не нравится в церковь иди.

1
denius4

Мне например нравилось когда в Резидент Эвил 5 со мной голая девка с оружием бегала и всех мочила.Это весело было.Причем тут это к порно?У тебя не верная ассоциация.Путь к порнохабу свободен,можешь проверить,а тут не этим занимаются.

0
Уральский_Мастер

У тебя что гипс на 4лене?

1
Pastoral Neco161

Так наверное она лесбуха..

0
Леший3

повылазили извращенцы больные 😂😂😂

-11