Режим карьеры разрабатывался «годами» и будет доступен через единое меню, оформленное в виде блок-схемы. Она показывает, как игроки могут продвигаться по различным гоночным событиям. Каждая карьера начинается с начального уровня гонок, проходит через региональные и национальные соревнования и в итоге выводит на глобальный уровень.

«Если рассматривать это с точки зрения традиционной гоночной игры, то каждая карьера в iRacing предлагает полноценную игру гонок и даже больше», — объясняет студия.

В первый день режим предложит семь полностью реализованных карьер в разных категориях:

Прототипы

NASCAR

IndyCar

Формула-1

Туринг-кары

Спортивные автомобили

Короткие трассы

У каждой карьеры несколько разветвлённых путей развития, которые ведут через разные регионы и сходятся на глобальной арене. Разветвления должны обеспечить высокую реиграбельность: одни и те же карьеры можно проходить с разными решениями относительно трасс и автомобилей.

В основе режима — система задач с краткосрочными и среднесрочными целями. Среди них — достижение определённого уровня в гонках, лидерство на заданном числе кругов за сезон и, возможно, первое место. Также появятся глобальные таблицы лидеров, где игроки смогут сравнивать результаты в режиме карьеры.

Режим будет достаточно гибким: игроки смогут менять расписание, выбирать трассы, продолжительность гонки и тренировки, тип ИИ, управляющего соперниками, и даже уровень повреждений транспортных средств. Динамическая система контента предоставит доступ ко всем необходимым машинам и трассам без дополнительных покупок.

«Режим карьеры был разработан разносторонней командой, в состав которой входили симуляторы автогонок, дизайнеры iRacing, бывшие менеджеры команд автоспорта и реальные профессиональные гонщики. Это действительно помогло передать ощущение настоящего гоночного путешествия», — отметили в студии.

iRacing доступна только на ПК по подписке. В многопользовательском режиме игрокам по-прежнему необходимо приобретать автомобили за реальные деньги — режим карьеры, судя по описанию, снимает это требование для одиночного прохождения.