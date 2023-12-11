Представлен новый автомобиль и трассы первого сезона iRacing 2024

Первый сезон 2024 года игры iRacing официально стартует 12 декабря, были опубликованы подробности, в игру добавят новый автомобиль — Audi R8 LMS EVO II GT3, также добавят две новые трассы: первая — Autodromo Internazionale del Mugello (Длинная и короткая версия), вторая — Slinger Speedway (Овал и Восьмерка), ещё есть будет перестройка трассы Okayama International Circuit (Длинная и короткая версия).

Первый сезон iRacing 2024 включает в себя новую фазу проекта Oval Refresh — вы увидите более реалистичные уровни сцепления с трассой, поскольку они связаны с температурой поверхности на протяжении всей гонки. В этом обновление iRacing внедряет новую технологию 3D-бордюров в Mugello и Okayama, которая должна предоставить водителям наиболее реалистичное на сегодняшний день ощущение движения по краю трассы — каждый бордюр любого типа и размера теперь полностью моделируется с учетом взаимодействия шин.