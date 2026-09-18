NASCAR 26 вышла на ПК и консолях - новый симулятор iRacing столкнулся с критикой из-за монетизации и проблем с рулями

iRacing Studios выпустила NASCAR 26 — новый официальный гоночный симулятор NASCAR для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра предлагает заезды во всех четырёх основных сериях, обновлённую физику, карьеру, одиночные чемпионаты, кроссплатформенный мультиплеер, режим The Chase и тренировочную систему Peak Performance. Одним из главных нововведений стала Dynamic Track Technology: состояние трассы и уровень сцепления меняются по ходу гоночного уик-энда.

При этом запуск PC-версии оказался неоднозначным. Пользователи столкнулись с проблемами работы рулей, включая вибрацию и некорректную обратную связь. Разработчики уже выпустили несколько патчей, исправляющих проблемы с отдельными моделями рулей и их центрированием.

Отдельные вопросы вызвала и система платного контента. Gold Edition включает Season Pass с четырьмя ежемесячными наборами до конца 2026 года, а в September Pack входят более 30 раскрасок, 1000 очков репутации, 10 000 бонусных долларов для карьеры и специальные VIP-сотрудники. Season Pass и September Pack продаются отдельно.

Не обошлось и без споров вокруг использования генеративного ИИ. На странице NASCAR 26 в Steam разработчики прямо указали, что технологии применялись для создания некоторых реплик озвучки и элементов оформления интерфейса. При этом PC-версия получила достаточно высокие системные требования: минимум 16 ГБ оперативной памяти и GTX 1060, а в рекомендованной конфигурации указаны уже 32 ГБ ОЗУ и уровень RTX 2080 Ti.

Отзывы игроков пока остаются неоднозначными. Одни пользователи отмечают улучшения физики, графики и поведения машин, другие считают NASCAR 26 слишком близкой к прошлогодней игре и указывают на сохранившиеся проблемы с искусственным интеллектом, рестартами, карьерой и повреждениями. При этом профессиональные обзоры также отмечают эволюционный характер проекта: например, Traxion оценил игру в 7/10, назвав её достаточно хорошим, но не радикальным продолжением.

Таким образом, NASCAR 26 действительно расширяет формулу предыдущей части за счёт Dynamic Track, новых режимов и кроссплея, но старт игры оказался омрачён техническими проблемами и вопросами к модели монетизации. Разработчики уже активно выпускают исправления, поэтому часть претензий к PC-версии ещё может быть устранена последующими обновлениями.