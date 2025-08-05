13 дверей страха: анонсирован хоррор Ire: A Prologue с петлёй времени и монстром в темноте

Студия ProbablyMonsters представила новый психологический хоррор Ire: A Prologue, вдохновлённый фильмами ужасов 80-х. Игра выйдет 28 октября на ПК через Steam и Epic Games Store. Игроков ждёт мрачное приключение от первого лица, в котором они окажутся заперты в замкнутом временном цикле на призрачном корабле, скрывающемся в водах Бермудского треугольника.

Сюжет расскажет о девушке по имени Эмили, которая отправляется на поиски пропавшего отца. Все следы ведут на таинственный корабль, где спрятаны 13 дверей, каждая из которых открывает часть правды. Однако путь к разгадке преграждает ужасающий монстр, который преследует героиню, реагируя на её действия. Стелс станет ключом к выживанию — прятки, отвлекающие манёвры, использование укрытий и вентиляции помогут ускользнуть от хищника… по крайней мере, ненадолго.

Ire: A Prologue предлагает атмосферу паранойи и напряжения, усиленную звуковым дизайном и графикой на Unreal Engine 5. Каждый цикл приближает к разгадке, но враг тоже учится. Сможете ли вы пережить все 13 повторов?

Игра станет прологом к целой серии, в которой будут раскрываться новые главы мрачной истории.