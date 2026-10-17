Новый трейлер Iron Bramble показывает платформенный экшен с крюком-кошкой

Разработчики представили геймплейный трейлер Iron Bramble — динамичного платформера, сочетающего скоростное перемещение, перестрелки и исследование огромного киберготического сооружения. Релиз игры в Steam запланирован на 2027 год.

Главной особенностью Iron Bramble станет система передвижения, построенная на сохранении инерции. Игрокам предстоит освоить эластичный крюк-кошку, позволяющий стремительно перемещаться между платформами, раскачиваться над пропастями и использовать набранную скорость для преодоления препятствий.

Однако исследование загадочной мегаструктуры не ограничится акробатикой. На пути героя встретятся опасные роботы, которыми управляют души умерших людей. Согласно сюжету, эти механические тела стали своеобразным наказанием: заключенные в них души вынуждены искупать совершенные при жизни грехи.

Боевая система объединит точную стрельбу и непрерывное движение. Игрокам придется одновременно следить за траекторией полета, выбирать удобные позиции для атаки и использовать возможности окружения, чтобы расправляться с противниками, не теряя темпа.

Новый трейлер демонстрирует стремительные перемещения с помощью крюка, перестрелки и мрачную архитектуру огромного комплекса, в котором переплетаются футуристические технологии и готическая эстетика.