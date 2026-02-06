"Новая эра Голливуда": глава YouTube в восторге от адаптации игры Iron Lung

Генеральный директор YouTube Нил Мохан остался в восторге от экранизации хоррор-игры Iron Lung, без особого шума вышедшей в конце января. Над фильмом «Железное легкое» работал популярный ютубер Марк Фишбах, известный как Markiplier (38,3 млн подписчиков). Он выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли, а также лично профинансировал производство.

Невероятно видеть, как такие YuoTube-блогеры, как Markiplier, сами управляют производством и распространением своих фильмов. Это новая эра Голливуда.

Нил Мохан

В итоге даже несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании, фильм успешно показал себя в широком прокате. За дебютный уик-энд он собрал $21,7 млн (около 1,6 млрд рублей по текущему курсу ЦБ без НДС), что в 7 раз больше бюджета в $3 млн (229 млн рублей). Узнал об этом, Markiplier даже прослезился. Он признался, что изначально инди-фильм планировали показать всего в 50 кинотеатрах, однако затем удалось привлечь прокатчиков по всей США.

Марк ''Markiplier'' Фишбах

Действие Iron Lung разворачивается в постапокалиптическом мире после загадочной вселенской катастрофы, из-за которой многие звезды и планеты бесследно исчезли. Однажды на одной из уцелевших, но необитаемых лун обнаруживают океан крови, после чего заключенного-смертника отправляют на мини-субмарине под названием Iron Lung («Железное Легкое») исследовать жуткие глубины в поисках ценных ресурсов.

На портале Rotten Tomatoes мнения критиков и зрителей разошлись. Первые приняли новинку со смешанными чувствами, оценив ужастик на 54% (26 рецензий). Одни журналисты посчитали сюжет скучным, монтаж — рваным, а хронометраж — затянутым. Другие похвалили Фишбаха за энтузиазм, а историю — за оригинальность.

Зрителям Iron Lung понравился гораздо больше — на 89%. Они признались, что фильм не надоедает даже за 2 часа, а благодаря операторской работе и вниманию к деталям небольшая съемочная площадка не перестает удивлять. Любители кино похвалили Фишбаха за актерскую игру и признались, что сюжет держит в напряжении.

«Железное легкое» был снят еще в 2023 году. Помимо Фишбаха, в фильме сыграли Трой Бэйкер (The Last of Us, Death Stranding), Кэролайн Каплан (сериал «Доказательство») и другие, включая создателя игры Дэвида Симански. На озвучке задействовали других сетевых знаменитостей: например, блогера Шона МакЛофлина («Главный герой»), известного как Jacksepticeye, и журналистку Алану Пирс («За гранью З/Л/А»).

Хоррор Iron Lung вышел в 2022 году. Его создал разработчик-одиночка — Дэвид Симански, известный также как автор ретро-шутера Dusk. В Steam 92% из более 8,7 тыс. отзывов — положительные.

2026 год будет богат на игровые киноадаптации. Помимо Iron Lung, уже вышел фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизация Silent Hill 2. В дальнейшем зрители увидят картины на основе Mortal Kombat 2, Resident Evil, Street Fighter, Super Mario Galaxy и The Mortuary Assistant.