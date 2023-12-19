Создатель Iron Lung посоветовал всем, кто не согласен с новой ценой игры, заняться ее пиратством

Iron Lung - это короткая хоррор-игра, ставшая хитом, особенно на YouTube. Недавно создатель контента Markiplier заявил, что выпускает фильм по мотивам игры, что вызвало еще больший интерес. Впрочем, разработчик игры воспользовался этой ситуацией, чтобы повысить цену на Steam.

Несмотря на небольшое увеличение цены с 5,99 до 7,98 доллара США, многие фанаты посчитали, что разработчик воспользовался ажиотажем, чтобы поднять цену. Комментируя данную ситуацию, разработчик заявил, что он считает, что игра соответствует новой цене, а тем, кто с этим не согласен, он предлагает воспользоваться пиратской версией.

Так как люди постоянно пытаются докопаться до меня по этому поводу... повторюсь, цена на Iron Lung выросла, ведь игра стоит 8 баксов, и я хочу брать 8 баксов, потому что хочу заработать больше денег. Если вы не согласны с этой ценой, мне не нужны ваши деньги. Идите и скачайте пиратку или что-то в этом роде".

В ответ на утверждения пользователей, что он делает это только ради денег, разработчик не отрицает этого, поскольку создание игр - его работа, и он ожидает, что ему за это заплатят. Согласятся ли геймеры с его ценой - это уже другая история.

"Он делает это только ради денег". Да, не говорите мне, я делаю игры, чтобы заработать на жизнь. Если бы я не хотел на них зарабатывать, я бы не брал за них деньги. Мне нравится бизнес-модель: "Я хочу денег, поэтому я делаю что-то, что, по моему мнению, стоит денег, а вы платите мне эти деньги, получаете продукт, и мы все счастливы". Вот и все. Здесь нет ничего сложного или скрытого.



Если вы считаете, что вещи, которые я делаю, не стоят тех денег, которые я за них беру, это прекрасно. Не покупайте их, или дождитесь большой распродажи, или пойдите хитрым путем и получите их бесплатно, или еще что-нибудь, и, пожалуйста, скажите мне об этом, чтобы я мог скорректировать цены на то, что я запущу следующим.



Это будет последнее, что я хотел сказать об изменении цены Iron Lung. В будущем я не планирую корректировать цену после релиза, так что надеюсь, что обсуждать это больше не придется.