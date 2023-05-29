Экшен-платформер Iron Meat получил новый трейлер и демоверсию в Steam

Компания Retroware (издатели Toxic Crusaders и Prison City) сообщили о выпуске демоверсии Iron Meat, аркадного шутера, который погружает игроков в апокалиптическое будущее, захваченное Мясом, жадной железной массой, изменяющей все на своем пути. Прорывайтесь через этапы и боссов в ретро-стиле, чтобы раскрыть шокирующие ужасы, стоящие за секретными экспериментами на Луне.
Выйдите на поле битвы с Мясом — всепожирающей сущностью, созданной известным ксенобиологом Юрием Марковым. Хотя его мотивы пока не ясны, наша разведка подтвердила присутствие Мяса в трех секторах: зараженный сбежавший Поезд, горящий Город и новый сектор - Лесная зона.
По мере прохождения этих уровней ищите мощное оружие и пассивные способности, которые помогут вам переломить ситуацию в борьбе с нашими хищными врагами.
Однако будьте начеку. Нам известно о нескольких врагах класса «босс», расположенных в конце каждого сектора. Мы уже потеряли несколько батальонов из-за этих опасных целей, так что теперь дело за вами. Нейтрализуйте эти угрозы, чтобы подготовиться к нашему более масштабному плану атаки, который скоро появится.
контра наше всё
Это мы ждем
Вот как последний раз прошел Hard Corps, на большинство концовок, так этим жанром и пресытился.... 20 лет назад.
Один вопрос: а шо так долго? Они, вроде как, если я не ошибаюсь, делают эту 2D игру уже несколько лет. Или там один человек всю игру делает? Если да, то тогда понимаю. В одиночку сложновато будет.
Мегамен с думгаем борются с живым мясом.
Contra