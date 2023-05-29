Экшен-платформер Iron Meat получил новый трейлер и демоверсию в Steam ©

Компания Retroware (издатели Toxic Crusaders и Prison City) сообщили о выпуске демоверсии Iron Meat, аркадного шутера, который погружает игроков в апокалиптическое будущее, захваченное Мясом, жадной железной массой, изменяющей все на своем пути. Прорывайтесь через этапы и боссов в ретро-стиле, чтобы раскрыть шокирующие ужасы, стоящие за секретными экспериментами на Луне.

Выйдите на поле битвы с Мясом — всепожирающей сущностью, созданной известным ксенобиологом Юрием Марковым. Хотя его мотивы пока не ясны, наша разведка подтвердила присутствие Мяса в трех секторах: зараженный сбежавший Поезд, горящий Город и новый сектор - Лесная зона.

По мере прохождения этих уровней ищите мощное оружие и пассивные способности, которые помогут вам переломить ситуацию в борьбе с нашими хищными врагами.

Однако будьте начеку. Нам известно о нескольких врагах класса «босс», расположенных в конце каждого сектора. Мы уже потеряли несколько батальонов из-за этих опасных целей, так что теперь дело за вами. Нейтрализуйте эти угрозы, чтобы подготовиться к нашему более масштабному плану атаки, который скоро появится.