Iron Meat, олдскульный 2D-шутер в стиле Contra, получил первое крупное обновление

Retroware выпустила первое крупное обновление для Iron Meat с новым контентом. Одним из основных дополнений является Mirror Mode, который позволяет игрокам проходить каждый уровень с перевёрнутой осью x, то есть они будут бежать влево. Также есть усиление Supercharge Rapid Fire после получения третьей копии улучшения оружия, визуальные изменения фона на определённых уровнях и многое другое.
Заметки к патчу обновления Iron Meat
- Добавлен Mirror Mode — разблокируется после первого прохождения игры. Теперь вы можете пройти каждый уровень игры с перевернутой осью x. Враги и боссы функционируют так же, но на этот раз вы будете бежать ВЛЕВО.
- Режим Supercharge (Rapid Fire) теперь автоматически активируется, если вы соберёте третью копию уже экипированного оружия.
- Пули, выпущенные в режиме Supercharge, теперь будут отображаться КРАСНЫМИ.
- Разделы всех уровней были немного изменены, чтобы быть более справедливыми для игрока (например: Мясные черви теперь могут быть убиты на Базе в ту же секунду, как они появляются, спавнеры дверей Мясной Пасти на Поезде теперь могут быть убиты).
- Увеличен урон по умолчанию для орудий «E», «U» и «M».
- Улучшены фоновые визуальные эффекты (например, стрельба вертолёта по Мясным монстрам в Лесу, добавлены шипы к минибоссу на Базе, выжившие пилоты добавлены в прокрутку анимации титров, взрывные воздействия метеоров на Поезде).
- Теперь вы можете сохранить любые дополнительные жизни, которые вы получили, если закончите уровень с большим количеством жизней, чем у вас было в начале.
- Бой с боссом-вертолётом МИ-24 был переделан, чтобы быть более понятным.
- Больше МЯСА было добавлено на Лунную Базу.