Iron Meat, олдскульный 2D-шутер в стиле Contra, получил первое крупное обновление

Retroware выпустила первое крупное обновление для Iron Meat с новым контентом. Одним из основных дополнений является Mirror Mode, который позволяет игрокам проходить каждый уровень с перевёрнутой осью x, то есть они будут бежать влево. Также есть усиление Supercharge Rapid Fire после получения третьей копии улучшения оружия, визуальные изменения фона на определённых уровнях и многое другое.

Заметки к патчу обновления Iron Meat