Абсолютный триумф: демоверсия IRON NEST: Heavy Turret Simulator получила 99% одобрения в Steam

Согласно официальной статистике на странице проекта в Steam, демонстрационная версия симулятора тяжелой турели IRON NEST: Heavy Turret Simulator к концу фестиваля "Играм быть" продемонстрировала феноменальные результаты. Проект получил 99% крайне положительных отзывов на основе 4752 рецензий от сыгравших геймеров. Столь мощная поддержка со стороны аудитории позволила новинке стремительно преодолеть отметку в 500 000 добавлений в списки желаемого.

В основе игрового процесса лежит реалистичное управление стационарными оборонительными комплексами в условиях тотальной войны. Игрокам предстоит взять на себя роль оператора громадной боевой машины, сдерживающей натиск превосходящих сил противника.

Пользователи в своих обзорах массово хвалят стабильность демонстрационной версии, за необычную идею с ручным наведением артиллерии и сложную работу по координатам. Игроки признаются, что поначалу механика ввода цифр с карты кажется трудной и заставляет искать подсказки, но после освоения процесс сильно затягивает. Многие отмечают высокий потенциал проекта и призывают авторов добавить кооперативный режим с разделением ролей.

Успех тестовой сборки на фестивале наглядно подтвердил высокий интерес аудитории к выбранной артиллерийской концепции. В настоящее время создатели продолжают полировать ключевые механики на основе огромного массива полученных отзывов. Точная дата полноценного релиза симулятора пока держится в секрете, но выход запланирован на август 2026 года.