IRON NEST: Heavy Turret Simulator получила вторую бесплатную миссию - следующая выйдет в декабре

Для IRON NEST: Heavy Turret Simulator вышел патч №9, добавивший в игру вторую бесплатную миссию под названием «Данные с земли». На этот раз операторам предстоит поддерживать пехоту Кастилии, уничтожая скрытые в городе вражеские батареи ПВО. Из-за отсутствия разведывательных снимков рассчитывать придётся на донесения бойцов с передовой.

В новой операции игроку необходимо следить за сообщениями фронтовых наблюдателей и по предоставленной ими информации определять расположение целей. От точности артиллерийских ударов зависит безопасность союзных подразделений: каждый промах подвергает пехотинцев дополнительной опасности. Разработчики описывают миссию как более спокойную, однако это не отменяет необходимости внимательно изучать поступающие данные и рассчитывать каждый выстрел.

Вместе с новой операцией патч исправил несколько ошибок. Разработчики устранили проблему с неправильной датой в газете «Железная дорога», а также поправили отображение полевых донесений на кириллице — ранее текст мог выходить за границы бумажного полотна. Кроме того, исправлена анимация пульта спуска, из-за которой он иногда застревал в положении, не позволявшем открыть огонь. Наконец, разработчики устранили ошибку в миссии «Призрачная батарея»: из-за неё получить золотую медаль было невозможно без убийства союзных подразделений.

«Данные с земли» — вторая бесплатная миссия, выпущенная в рамках плана по расширению игры. Ей предшествовала операция «Охрана пролива», которая также остаётся доступной всем владельцам IRON NEST. Разработчики намерены продолжать выпускать дополнительные задания: в ноябре они планируют улучшить баллистический калькулятор, а следующую миссию рассчитывают добавить в декабре.

Помимо нового контента, команда продолжит выпускать исправления и улучшения на основе отзывов игроков. Разработчики также сообщили, что игра получила более 15 тысяч отзывов в Steam и была номинирована на две награды DevGAMM — за превосходство в игровом дизайне и в категории Epic Games Store Indie Spotlight.

Кроме того, студия подтвердила начало разработки консольных версий IRON NEST: Heavy Turret Simulator для PlayStation, Xbox и Nintendo. Подробностями о сроках выхода авторы обещают поделиться позднее.