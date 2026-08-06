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IRON NEST: Heavy Turret Simulator 06.08.2026
Логические, Симулятор, Инди, Тактика, От первого лица, Стимпанк
6.9 16 оценок

Релизный трейлер симулятора артиллериста - IRON NEST: Heavy Turret Simulator

Solstice Solstice

В Steam состоялся релиз военного симулятора IRON NEST: Heavy Turret Simulator, посвящённого управлению гигантской артиллерийской турелью. Игра стала доступна 6 августа на площадке Steam. В сеттинге "брутального дизель-панка" геймерам предстоит полностью менять течение сражений на масштабных полях сражений благодаря разрушительной боевой мощи своей артиллерии.

Напомним, несмотря на фантастический сеттинг, IRON NEST: Heavy Turret Simulator является именно симулятором — игроку предстоит рассчитывать траекторию выстрела, самому настраивать оружие и, зарядив, производить выстрел. Благодаря аэросъёмки игрок сможет не только оценить происходящее на поле боя, но и увидеть последствия своих действий в виде кратеров и разрушенных укреплений.

Основной интерес аудитории разработчикам удалось привлечь в рамках летнего фестиваля демоверсий Steam Next Fest. Несмотря на то, что игра выходит без пометки "раннего доступа", это лишь один из этапов развития "Железного Гнезда". В будущем разработчики обещают на бесплатной основе добавить новые режимы игры и многопользовательский кооператив, а также выпустить ряд расширений контента.

Релизы 1 Трейлеры 4
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18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
ratte88

Первый залп из орудия лучше первой пьянки и секса. Как же оно долбит с кайфом. Особенно после всех этих соевых френдли шутеров, где каждая пушка как пневмат стреляет.

7
BADR007

Ого игра только вышла уже 10.000 тел играет, из поплурных демо сегодня две игры вышли это IRON NEST: Heavy Turret Simulator и по ремонту электроники середины 2000, ReStory: Chill Electronics Repairs

sergey gin

артиллерист и игроки в VofV буду довольны