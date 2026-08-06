Релизный трейлер симулятора артиллериста - IRON NEST: Heavy Turret Simulator

В Steam состоялся релиз военного симулятора IRON NEST: Heavy Turret Simulator, посвящённого управлению гигантской артиллерийской турелью. Игра стала доступна 6 августа на площадке Steam. В сеттинге "брутального дизель-панка" геймерам предстоит полностью менять течение сражений на масштабных полях сражений благодаря разрушительной боевой мощи своей артиллерии.

Напомним, несмотря на фантастический сеттинг, IRON NEST: Heavy Turret Simulator является именно симулятором — игроку предстоит рассчитывать траекторию выстрела, самому настраивать оружие и, зарядив, производить выстрел. Благодаря аэросъёмки игрок сможет не только оценить происходящее на поле боя, но и увидеть последствия своих действий в виде кратеров и разрушенных укреплений.

Основной интерес аудитории разработчикам удалось привлечь в рамках летнего фестиваля демоверсий Steam Next Fest. Несмотря на то, что игра выходит без пометки "раннего доступа", это лишь один из этапов развития "Железного Гнезда". В будущем разработчики обещают на бесплатной основе добавить новые режимы игры и многопользовательский кооператив, а также выпустить ряд расширений контента.