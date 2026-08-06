Релизный трейлер симулятора артиллериста - IRON NEST: Heavy Turret Simulator

В Steam состоялся релиз военного симулятора IRON NEST: Heavy Turret Simulator, посвящённого управлению гигантской артиллерийской турелью. Игра стала доступна 6 августа на площадке Steam. В сеттинге "брутального дизель-панка" геймерам предстоит полностью менять течение сражений на масштабных полях сражений благодаря разрушительной боевой мощи своей артиллерии.
Напомним, несмотря на фантастический сеттинг, IRON NEST: Heavy Turret Simulator является именно симулятором — игроку предстоит рассчитывать траекторию выстрела, самому настраивать оружие и, зарядив, производить выстрел. Благодаря аэросъёмки игрок сможет не только оценить происходящее на поле боя, но и увидеть последствия своих действий в виде кратеров и разрушенных укреплений.
Основной интерес аудитории разработчикам удалось привлечь в рамках летнего фестиваля демоверсий Steam Next Fest. Несмотря на то, что игра выходит без пометки "раннего доступа", это лишь один из этапов развития "Железного Гнезда". В будущем разработчики обещают на бесплатной основе добавить новые режимы игры и многопользовательский кооператив, а также выпустить ряд расширений контента.
Первый залп из орудия лучше первой пьянки и секса. Как же оно долбит с кайфом. Особенно после всех этих соевых френдли шутеров, где каждая пушка как пневмат стреляет.
Ого игра только вышла уже 10.000 тел играет, из поплурных демо сегодня две игры вышли это IRON NEST: Heavy Turret Simulator и по ремонту электроники середины 2000, ReStory: Chill Electronics Repairs
артиллерист и игроки в VofV буду довольны