Симулятор IRON NEST: Heavy Turret Simulator обошел MARVEL Tokon и стремительно бьется к вершине чарта Steam

Научно-фантастический симулятор стационарной турели IRON NEST: Heavy Turret Simulator продолжает свой триумфальный взлет и стремительно бьется к самой вершине глобального чарта продаж Steam. В ходе сегодняшнего вечернего обновления рейтингов проект совершил очередной мощный рывок, официально обогнал крупнобюджетный файтинг от Sony - MARVEL Tōkon: Fighting Souls и пробился на 4-ое место в топе. Сверхмощная динамика продаж наглядно доказывает, что инди-новинка твердо нацелилась на штурм тройки абсолютных лидеров платформы Valve. Такие показатели не стали сюрпризом для индустрии, ведь ранее игра признавалась одной из самых высокооцененных демоверсий на фестивале «Играм быть».

Помимо ошеломительных финансовых успехов, симулятор завоевал тотальное признание со стороны игрового сообщества. К настоящему моменту проект успел собрать более 2000 пользовательских обзоров, из которых рекордные 98% оказались крайне положительными. Покупатели засыпают новинку комплиментами за высочайшую детализацию тяжелого вооружения и образцовое техническое состояние без багов.

Мы вложили в IRON NEST все, что у нас было. Люди постоянно это говорят, мы знаем. Но мы действительно вложили все. Поздние вечера сменились ранними утрами, выходные незаметно исчезли. Друзья и семья стали видеть нас гораздо реже, чем заслуживали. Мы надеемся, что, когда они посмотрят на IRON NEST и невероятное сообщество, которое он объединил, они поймут, что стоило поделиться нами со всеми на некоторое время.

Основой геймплея IRON NEST стало управление массивной оборонительной установкой и защита укрепленного форпоста от бесконечных волн наступающей техники и роботов противника. Игрокам доступна глубокая кастомизация боевого гнезда, включающая замену калибров пулеметов, установку плазменных пушек, ракетных модулей и гидравлических приводов. Разработчикам удалось создать уникальный симулятор с упором на реалистичную физику перегрева стволов, грамотный менеджмент дефицитных боеприпасов и комплексный ремонт поврежденных систем прямо во время ожесточенного боя.

На фоне столь яркого старта авторы уже поблагодарили фанатов за доверие и пообещали оперативно развивать проект, подтвердив создание полноценного мультиплеера по многочисленным просьбам игроков. В ближайших планах студии также значатся выпуск контентного обновления с новыми картами и запуск бесконечного режима выживания. Сейчас игра официально представлена на ПК через магазины Steam, Epic Games Store и GOG со стартовой 25% скидкой. Полноценный выпуск успешного симулятора на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится только после полировки ПК версии, а версия для VR после выхода на консолях.