Стала известна точная дата выхода IRON NEST: Heavy Turret Simulator

Независимый дуэт разработчиков официально раскрыл точную дату релиза своего проекта IRON NEST: Heavy Turret Simulator. Игра будет запущена в полноценную продажу на персональных компьютерах в магазине Steam уже 6 августа 2026 года.

Проект создается силами всего двух человек — Ника Талмерса и Доминика Латоса, однако скромный размер команды не помешал игре стать одним из главных открытий сезона. Недавняя бесплатная демонстрационная версия показала феноменальные результаты во время летнего фестиваля игровых новинок Steam. Демоверсия привлекла огромное внимание прессы и блогеров, собрав почти 200 тысяч уникальных скачиваний и запусков за неделю проведения мероприятия.

Благодаря мощному вирусному эффекту от демоверсии общий счетчик добавлений игры в списки желаемого Steam стремительно преодолел отметку в 500 тысяч вишлистов.

Авторы отметили, что такой высокий уровень ожидания со стороны сообщества накладывает на них огромную ответственность. Прямо сейчас разработчики занимаются финальной полировкой программного кода, исправлением багов по отзывам игроков и подготовкой игры к полноценному августовскому релизу.