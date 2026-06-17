Военный симулятор артиллерии IRON NEST триумфально ворвался в топ-10 фестиваля Steam Next Fest

Разработчики симулятора военных действий IRON NEST празднуют оглушительный успех, ведь их демонстрационная версия мгновенно ворвалась на 10 место в чарте самых ожидаемых проектов по количеству добавлений в список желаемого на фестивале Steam Next Fest. Публичный билд продемонстрировал впечатляющие результаты вовлеченности аудитории, заставив говорить о скромном инди-проекте как об одном из главных открытий текущего праздника демоверсий. Команда официально подтвердила, что этот мощный запуск стал ключевой репетицией перед полноценным релизом версии 1.0, который намечен на начало августа текущего года.

Игровой процесс проекта выполнен в сеттинге брутальной альтернативной истории и Первой мировой войны. Игрокам предстоит делать точные замеры на карте, нагружать гидравлику огромных пушек, наводить массивные орудия и открывать сокрушительный огонь по позициям противника. Первые пользователи приняли проект невероятно тепло, благодаря чему пробный билд уже успел собрать около 1500 крайне положительных 98% отзывов в Steam.

Поскольку локализацией игры за пределами английского языка занимается исключительно само фанатское сообщество, авторы честно предупреждают о возможных опечатках и трудностях перевода. До полноценного релиза версии 1.0 команда рекомендует запускать проект на английском языке для наиболее надежного игрового опыта. Всех желающих помочь с переводом на другие языки разработчики приглашают в свой официальный Discord-канал, где модераторы сразу скоординируют добровольцев.

Для сбора обратной связи Высшее Командование развернуло специальный штаб в ветке обсуждений на платформе Steam Hub, куда можно отправлять отчеты о багах и технических ошибках. Кроме того, авторы зовут игроков в официальное Discord-сообщество, где во время текущего фестиваля планируется провести специальный ивент для фанатов. Это место называют лучшей точкой для обмена опытом между операторами и напоминают, что одобрившие демоверсию бойцы могут сильно помочь проекту, закрепив его позиции в топе списков желаемого перед августовским наступлением.