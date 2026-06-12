Is This Seat Taken? выходит на PS5 в августе - уютная головоломка о том, как найти каждому своё место

Издательство Wholesome Games Presents и студия Poti Poti Studio объявили о скором выходе консольной версии головоломки Is This Seat Taken? Игра появится на PlayStation 5 уже в августе, расширив список платформ, куда ранее вошли Nintendo Switch, PC (Steam), а также мобильные устройства на iOS и Android.

Проект впервые вышел 7 августа 2025 года и быстро привлёк внимание поклонников спокойных, «уютных» головоломок благодаря необычной идее, в которой каждое задание связано с грамотным размещением персонажей в разных жизненных ситуациях.

В основе геймплея — простая, но выразительная механика: игроку нужно рассаживать персонажей так, чтобы учесть их особенности, предпочтения и привычки. Одни не выносят громких звуков, другие чувствительны к запахам, третьи просто хотят оказаться подальше от случайных соседей. Игровые сцены варьируются от переполненных автобусов и кинотеатров до свадебных банкетов и такси, где каждая ситуация превращается в небольшую логическую задачу.

На фоне этих бытовых сценариев разворачивается и сюжетная линия. Главный герой Нэт, начинающий актёр, неожиданно сталкивается с человеком, похожим на него самого, увиденным на экране. Это событие становится отправной точкой путешествия по разным городам и уровням, где он пытается разобраться в собственном месте в мире.

Is This Seat Taken? выделяется на фоне других головоломок отсутствием таймеров и соревновательных элементов. Игрок может спокойно анализировать ситуацию и искать оптимальное решение без давления, что подчёркивает общий расслабляющий тон проекта.

Выход игры на PlayStation 5 логично продолжает её мультиплатформенную стратегию. На фоне роста интереса к «уютным» инди-играм с простыми, но цепляющими механиками, релиз на консолях Sony может привлечь новую аудиторию, которая ценит спокойный игровой процесс и нетривиальные бытовые идеи.