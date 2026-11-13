Isekizima: Ruins and Tails Journey определилась со сроками выхода

Студия TamagawaSoft представила новый трейлер Isekizima: Ruins and Tails Journey — двухмерного приключенческого платформера, который отправит игроков исследовать загадочные древние руины. Релиз состоится 19 января 2027 года.

Главной особенностью игры станет динамичный платформинг с видом сбоку, где для преодоления препятствий потребуется не только хорошая реакция, но и умелое использование различных способностей персонажа.

Игрокам предстоит пробираться через древние сооружения, преодолевать опасные участки и осваивать доступные навыки, чтобы продвигаться дальше. Особую атмосферу приключению придаст музыкальное сопровождение с фольклорными мотивами.

Новый трейлер демонстрирует стремительное перемещение по уровням, разнообразные препятствия и визуальный стиль проекта, сочетающий классический двухмерный платформинг с атмосферой таинственных руин.