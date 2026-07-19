Разработчик приключенческого экшена Island Of Ash рассказал об оптимизации игры и отказе от технологии Nanite

Создатель приключенческого ролевого экшена Island Of Ash поделился результатами работы над оптимизацией проекта и рассказал о его ключевых особенностях. Автор потратил более 1000 часов на настройку графического конвейера и принял решение отказаться от системы виртуализированной геометрии Nanite.

Разработчик из студии Grim Page Studio сообщил, что для достижения стабильной производительности на компьютерах среднего уровня ему пришлось пересмотреть подход к современным технологиям движка Unreal Engine. В ходе тестирования выяснилось, что совместное использование динамического освещения Lumen и геометрии Nanite приводит к чрезмерному потреблению видеопамяти и возникновению микрофризов при подгрузке локаций. Для решения этой проблемы автор полностью исключил Nanite, заменив технологию классической системой детальности мешей. Это позволило снизить потребление видеопамяти с 8 ГБ до 5.5 ГБ и добиться 80-90 кадров в секунду на видеокарте уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в разрешении 2К на высоких настройках графики.

Помимо работы с геометрией, создатель игры оптимизировал ландшафт, полностью перенеся его в виртуальные текстуры. Это позволило исключить землю из базового прохода рендеринга и высвободить ресурсы графического процессора. Для настройки теней были выбраны традиционные каскадные карты вместо виртуальных, а разрешение карт теней было снижено с 4К до 2К. По словам разработчика, правильный подбор дистанции прорисовки объектов и минимизация количества используемых материалов в сценах помогли существенно снизить задержки кадра, которые наблюдались во время 1-го закрытого плейтеста.

Island Of Ash позиционируется как мрачное средневековое фэнтези от 3-го лица в духе классических ролевых игр вроде Gothic. Проект создается силами 1 разработчика, который принципиально отказался от процедурной генерации в пользу проработанного вручную мира. Игроков ожидает кампания продолжительностью более 15 часов, в ходе которой предстоит исследовать разнообразные биомы, включая тропические пляжи, заснеженные горы и подземные катакомбы. Сюжет расскажет о поиске 5 осколков souls главного героя и раскроет тайну древней цивилизации, исчезнувшей 500 лет назад. Решения игрока по ходу прохождения будут влиять на развитие истории и приведут к 1 из нескольких концовок.

Игровой процесс предложит динамичные сражения без использования шкалы выносливости, где темп боя зависит от реакции пользователя. В арсенал героя войдет одноручное и двуручное холодное оружие, которое можно улучшать, комбинируя физический, магический и огненный типы урона. Защитная система построена на уворотах, блоках и парировании, причем парировать удары можно будет только у человекоподобных противников. Магическая система включает около 10 заклинаний, способных взаимодействовать с окружением, например, поджигать сухую траву для создания препятствий врагам. Дополнительную глубину геймплею добавит алхимия, позволяющая создавать эликсиры и токсины, повышающие боевую эффективность за счет роста шкалы токсичности персонажа.

На текущий момент в игре уже готовы несколько крупных зон, среди которых полуоткрытый скальный грот Великий Переход, лавовый кратер на стыке глав и пустынная локация для флешбеков. В создании некоторых иконок интерфейса, текстового перевода и озвучки на русском и английском языках принимали участие нейросети, тогда как весь остальной контент создается вручную. В будущем разработчик планирует провести 2-й этап тестирования, чтобы игроки смогли лично оценить оптимизацию боевой системы. Релиз Island Of Ash на персональных компьютерах в сервисе Steam запланирован на 2027 год.