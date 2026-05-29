Island of Winds показала новый геймплей: Исландия XVII века как редкий пример "тихого" приключения

На выставке Insider Gaming разработчики представили новый геймплейный трейлер Island of Winds — сюжетного приключения для одного игрока, которое переносит в Исландию XVII века. Уже сама концепция выделяется на фоне современных экшенов: вместо привычного темпа и постоянных боёв игра делает ставку на исследование, атмосферу и медитативное погружение в мир.

Игрокам предстоит отправиться на поиски пропавшего наставника, путешествуя по суровым, но визуально выразительным ландшафтам — от морских берегов и ледяных троп до горных маршрутов и скрытых лагун. Судя по описанию, Island of Winds скорее ближе к «эксплоративным» приключениям вроде Journey или Hellblade, чем к классическим RPG, где акцент делается на боевой системе.

В основе повествования лежат темы фольклора, природы и внутреннего пути героини. Главная героиня Бринхильдур использует магические способности не только для решения головоломок, но и для взаимодействия с миром, наполненным мифическими существами, вдохновлёнными исландскими легендами. Такой подход делает игру больше похожей на интерактивную историю, чем на традиционное приключение с линейным прогрессом.

Отдельно подчеркивается полуоткрытая структура мира и акцент на исследовании: игроку предлагают самостоятельно находить скрытые места, разгадывать экологические головоломки и постепенно раскрывать историю острова. Это тот случай, когда игра явно не спешит — и, возможно, именно это её главное преимущество на фоне перегруженных контентом AAA-проектов.

Разработкой занимается исландская студия Parity Games, которая делает ставку на местную культуру, мифологию и природную эстетику. И хотя Island of Winds пока выглядит скорее нишевым проектом, чем массовым хитом, такие игры часто становятся приятным сюрпризом — особенно для тех, кто устал от однотипных экшен-структур и ищет более спокойный, осмысленный опыт.