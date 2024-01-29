ММО онлайн-игра по решению головоломок в открытом мире под названием "Islands of Insight" выйдет в середине февраля

Команда разработчиков из Lunarch Studios установила дату выпуска игры Islands of Insight. В этой увлекательной игре вам предстоит исследовать открытый мир, разделенный на пять биомов. Количество загадок впечатляет - 10 тысяч, и все это в формате многопользовательской онлайн-игры.
13 февраля на PC появится необычный тайтл. А с 5 по 12 февраля на платформе Steam будет доступна временная демоверсия игры, чтобы вы могли попробовать её .
В дополнение к головоломкам, разработчики обещают включить типичные активности ММО, такие как систему прокачки персонажа и ежедневные задания, чтобы обеспечить разнообразие игрового опыта.
И в чатах будут постоянно фигурировать одни вопросы о загадках. Хз, я не люблю в ммо загадки вообще, если мне нужны загадки, я играю в синглы , где их полно. Но, есть определенно те, кому зайдет.
Воу. MMO - и не гриндилка? Только ради этого стоит глянуть.
прикольно гляну обязательно