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Islands of Insight 13.02.2024
Адвенчура, Логические, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
5.6 10 оценок

ММО онлайн-игра по решению головоломок в открытом мире под названием "Islands of Insight" выйдет в середине февраля

KAMA33
Новости

Команда разработчиков из Lunarch Studios установила дату выпуска игры Islands of Insight. В этой увлекательной игре вам предстоит исследовать открытый мир, разделенный на пять биомов. Количество загадок впечатляет - 10 тысяч, и все это в формате многопользовательской онлайн-игры.

13 февраля на PC появится необычный тайтл. А с 5 по 12 февраля на платформе Steam будет доступна временная демоверсия игры, чтобы вы могли попробовать её .

В дополнение к головоломкам, разработчики обещают включить типичные активности ММО, такие как систему прокачки персонажа и ежедневные задания, чтобы обеспечить разнообразие игрового опыта.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Richard Simons

И в чатах будут постоянно фигурировать одни вопросы о загадках. Хз, я не люблю в ммо загадки вообще, если мне нужны загадки, я играю в синглы , где их полно. Но, есть определенно те, кому зайдет.

1
NochnoiGid

Воу. MMO - и не гриндилка? Только ради этого стоит глянуть.

1
Zlobin_Evgeny

прикольно гляну обязательно

0