Внезапная раздача в Steam: на ПК можно бесплатно получить расслабляющую адвенчуру Isle of Jura

Цифровой магазин Steam редко устраивает бесплатные раздачи игр, особенно в сравнении с Epic Games Store, но когда это происходит, пользователи получают шанс пополнить свою библиотеку действительно необычными проектами. На этот раз бесплатно можно забрать Isle of Jura — уютную инди-адвенчуру с элементами рыбалки и исследования.

На первый взгляд, игра выглядит довольно просто, но за минималистичным визуальным стилем скрывается расслабляющее приключение, в котором игроки отправляются на таинственный остров Джура. Главная героиня, Алекс, приезжает сюда, чтобы завершить свой биологический проект, но в итоге погружается в неспешную жизнь острова: ловит рыбу, общается с местными жителями и собирает артефакты.

Несмотря на скромную подачу, Isle of Jura получила положительные отзывы от игроков. В Steam у игры 77% положительных рецензий из 111 обзоров. Многие пользователи отмечают, что проект идеально подходит для расслабленного времяпрепровождения:

Очень уютная игра. Приятная графика, медитативная рыбалка, интересные персонажи. Поиграл пару часов и не заметил, как время пролетело.

Простенько, но со вкусом.

Отличный способ отвлечься от сложных игр и немного расслабиться.

Кроме стандартной рыбалки, в игре есть и другие механики: можно ловить рыбу с помощью магнитов, искать артефакты и даже заполнять энциклопедию острова.

Изначально Isle of Jura вышла 11 февраля 2022 года, но сейчас ее можно бесплатно добавить в библиотеку до 9 марта.