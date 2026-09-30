Isles of Sea & Sky выйдет на Switch 8 октября - океанский мир с головоломками доберётся до консоли

Приключенческая игра-головоломка с открытым миром Isles of Sea & Sky от Cicada Games выйдет на Nintendo Switch 8 октября. Версия для консоли появится в Nintendo eShop по цене 19,99 доллара. На ПК проект доступен с мая 2024 года.

Игра предлагает исследовать фантастический океанический мир, состоящий из множества островов, и разгадывать головоломки, построенные вокруг перемещения блоков. При этом прохождение не ограничивается одной механикой: по мере путешествия игроки будут получать новые способности, открывающие дополнительные возможности для исследования и решения задач.

Особенностью Isles of Sea & Sky станет тесная связь между головоломками и окружением. Встреча с новыми персонажами может изменить устройство отдельных испытаний, а исследование мира постепенно раскрывает его загадочную историю. Поэтому игрокам предстоит не просто последовательно решать задачи, но и самостоятельно искать путь к новым областям.

Проект был профинансирован через Kickstarter и первоначально вышел на ПК 22 мая 2024 года. Теперь разработчики готовы перенести океанское приключение на Nintendo Switch, где игра появится уже 8 октября.