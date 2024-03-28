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Islets 24.08.2022
Адвенчура, Аркада, Инди, Платформер
6.7 16 оценок

В EGS началась новая бесплатная раздача

Simple Jack
Новости

В EGS началась бесплатная раздача инди-приключения Islets. Добавить игру в свою библиотеку можно до 4 апреля.

Islets — метроидвания, в которой игроки возьмут на себя роль чудного существа по имени Айко. Они отправятся в путешествие по красочному миру, чтобы сразить опасных врагов и помочь другим персонажам.

А уже на следующей неделе игроки смогут получить Thief (2014) и The Outer Worlds совершенно бесплатно.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Exies27

Жду The Outer Worlds ^_^

0
Алан Битаров

Ее уже раздавали.

1
Satty

для РФ доступна?

0
Ashley_Star

На следующей неделе ни одна из игр для РФ доступна не будет, даже не показываются:

Спойлер
1
BAZKIN

Доступна

0