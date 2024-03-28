В EGS началась новая бесплатная раздача

В EGS началась бесплатная раздача инди-приключения Islets. Добавить игру в свою библиотеку можно до 4 апреля.

Islets — метроидвания, в которой игроки возьмут на себя роль чудного существа по имени Айко. Они отправятся в путешествие по красочному миру, чтобы сразить опасных врагов и помочь другим персонажам.

А уже на следующей неделе игроки смогут получить Thief (2014) и The Outer Worlds совершенно бесплатно.