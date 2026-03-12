В Epic Games Store началась бесплатная раздача шутера Isonzo и симулятора Cozy Grove

В Epic Games Store началась новая еженедельная раздача. Все желающие могут пополнить свою библиотеку двумя проектами на совершенно разных жанров - суровым сетевым шутером и расслабляющим приключением. Забрать обе игры можно до 19 марта.

Главным подарком недели стала игра Isonzo - реалистичный многопользовательский шутер от первого лица, переносящий игроков на поля сражений Первой мировой войны. Проект посвящен битвам на итальянском фронте, где ключевым местом действий является река Изонцо. Разработчики делают ставку на историческую достоверность и тактический командный бой.

Для любителей спокойного отдыха подготовлен проект Cozy Grove. Это красочная гибридная игра, сочетающая симулятор жизни и приключенческий квест. Игроку предстоит стать духовным следопытом, исследующим таинственный остров, населенный призраками симпатичных медвежат. Геймплей строится на выполнении заданий, крафте предметов и общении с обитателями острова, что постепенно возвращает краски в угасающий мир. В игре, которую часто сравнивают с Animal Crossing, царит уютная и расслабляющая атмосфера.