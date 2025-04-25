В военный шутер Isonzo добавили новую карту, оружие и улучшили графику в консольных версиях

Тактический шутер Isonzo получил бесплатное обновление под названием Moschin, доступное на всех платформах. Обновление весит около 12 ГБ и приносит множество улучшений.

Главное нововведение — новая карта, а также два новых вида оружия. Немецкая сторона получила мощную ручную связку гранат M1917 (6x Geballte Ladung), а итальянцы — автомат Beretta M1918 с увеличенным магазином.

Разработчики также заметно улучшили графику и производительность. На PS5 и PS4 Pro практически исчез эффект разрыва изображения, а на Xbox One S, Series S и PS4 Pro увеличилась чёткость картинки.

Isonzo продолжает радовать игроков, недавно пополнив каталог Game Pass и став ещё лучше как визуально, так и технически.