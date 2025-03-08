It Takes Two продолжает отлично продаваться: за последние пять месяцев было продано еще 3 миллиона копий игры

Юсеф Фарес, глава студии Hazelight, поделился обновленными данными продаж кооперативной игры It Takes Two.

По словам Фареса, за последние пять месяцев студии удалось продать еще 3 миллиона копий игры. Таким образом, общие продажи игры достигли отметки в 23 миллиона копий. Продажи другого проекта студии, A Way Out, составляют 11 миллионов копий.

Фарес отметил, что интерес к It Takes Two повысился на фоне релиза нового проекта студии - Split Fiction, которая вышла 6 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.