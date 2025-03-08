It Takes Two продолжает отлично продаваться: за последние пять месяцев было продано еще 3 миллиона копий игры

Юсеф Фарес, глава студии Hazelight, поделился обновленными данными продаж кооперативной игры It Takes Two.
По словам Фареса, за последние пять месяцев студии удалось продать еще 3 миллиона копий игры. Таким образом, общие продажи игры достигли отметки в 23 миллиона копий. Продажи другого проекта студии, A Way Out, составляют 11 миллионов копий.
Фарес отметил, что интерес к It Takes Two повысился на фоне релиза нового проекта студии - Split Fiction, которая вышла 6 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ещё бы возможность без второго человека играть, тем более моя не геймерша
Как по мне самая непотребная игра, но тем не менее находятся те, кто продолжает это гумно спонсировать и покупать. Голосуем рублем за всякий шлак, а потом жалуемся что игорь тонет🤣🤣
Да ладно просто признайся, что у тебя нет друзей/родственников для прохождения. Игра добрая, ламповая, детская. Она просто не может быть шлаком.
У меня как минимум есть дочка и мы пробовали играть в это потребие на плойке. Игра хероботина
я не знаю, насколько ущербным надо быть, чтобы такую чушь писать. Особенно, если есть дочка, с которой можно поиграть. Мы с женой чуть ли не до дыр эту игру стерли, прекрасная игра для совместного прохождения
У каждого свои вкусы и предпочтения. Скорее каким надо быть ущербным, чтобы навязывать другим свое мнение. Нравится? Да хоть променяй все свое время на эту помойку. Бомжи, знаешь ли тоже в помойках шерудятся. Но это не значит, что все должны этому следовать.
Я же в своем комменте высказал свое мнение по игре, без привязок к конкретному человеку. Делай выводы кто еще ущерб🤣
т.е. тебе можно навязывать свое мнение, а другим нет? двойные стандарты какие-то, бабская логика. Написал бы ты что-то вроде "мне игра не зашла, не мое", а еще лучше, молча бы прошел мимо игры, которая тебя не интересует, никаких бы вопросов к тебе не было. Но ты же высказался с позиции знатока и ценителя, игра гумно, а дебилы ее покупают и спонсируют.
Голову подлечи немного, а то логика убита напрочь