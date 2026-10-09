It Takes Two выходит на Switch 2 на следующей неделе: улучшенная графика и наличие кроссплея

После того как слухи об этом появились ещё в начале года, студия Hazelight официально объявила, что ее удостоенное наград кооперативное приключение It Takes Two получит полноценное обновление для Switch 2 на следующей неделе.

Новая версия выходит 15 октября и будет доступна как бесплатное обновление для всех владельцев версии игры для оригинальной Switch. Разумеется, сохранится и функция Friend's Pass («Пропуск для друга»), так что вы сможете играть с приятелем, даже если копия игры есть только у одного из вас.

Игра отличается улучшенной графикой и производительностью на Switch 2 (разрешение 1080p и 60 кадров в секунду в режиме док-станции), ускоренной загрузкой и расширенными возможностями совместной игры благодаря функции GameShare. Hazelight также объявила о запуске поддержки кроссплея в тот же день: владельцы версии для Switch 2 смогут играть вместе с друзьями на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS4 или PS5.

Возможности кроссплея для тех, кто играет на оригинальной Switch, будут более ограниченными: сыграть по сети с владельцем версии для Switch 2 получится, только если тот переключится на версию для первой модели консоли. Впрочем, этот релиз в первую очередь ориентирован на новое «железо».