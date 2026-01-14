По словам Йозефа Фареса, It Takes Two приближается к отметке в 27 миллионов проданных копий

It Takes Two близка к достижению отметки в 27 миллионов проданных копий по всему миру. Отмеченная наградами кооперативная игра от Hazelight Studios, выпущенная в марте 2021 года, продолжает демонстрировать исключительные коммерческие показатели даже спустя почти пять лет на рынке.

Эту информацию сообщил сам Йозеф Фарес, креативный директор и основатель Hazelight, во время своего выступления в программе The Game Business.

Это действительно невероятно. Мы почти достигли отметки в 27 миллионов проданных копий, это просто безумие. Я не могу в это поверить. Если бы вы сказали мне, что игра продастся в таком количестве копий, я бы не поверил. Это сумасшествие.

Стоит напомнить, что It Takes Two достигла отметки в 23 миллиона проданных копий в феврале прошлого года, то есть за последний год было продано около 4 миллионов копий игры.

Во время интервью Фарес также рассказал, что A Way Out, ещё одна кооперативная игра от студии, выпущенная в 2018 году, уже продана тиражом в 12 миллионов копий. Он отметил, что его последняя игра, Split Fiction, также хорошо продаётся, хотя конкретные цифры он не раскрыл.

Продолжающийся успех It Takes Two и других игр Hazelight опровергает первоначальный рыночный скептицизм. Фарес заявил во время интервью:

Изначально идея чисто кооперативных игр не внушала доверия издателям, но теперь работы Hazelight Studios продаются лучше, чем некоторые AAA-игры.

Стоит напомнить, что It Takes Two получила признание критиков, завоевав награду «Игра года» на The Game Awards 2021, а также ряд других наград. Игра по-прежнему доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.