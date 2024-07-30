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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.6 534 оценки

Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой It Takes Two

butcher69
Новости

Студия GamesVoice сообщила о завершении работ над полной русской локализацией игры It Takes Two. По словам представителей студии, команда профессиональных актеров и звукорежиссеров приложила максимум усилий, чтобы передать всю эмоциональную глубину и юмор оригинального сценария.

Даже второстепенные персонажи получили запоминающиеся голоса, что делает игровой мир еще более живым и реалистичным. Перевод должен выйти до конца этого месяца.

It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
BitMan_and_Roban

это очень круто, та игра которой 100% нужен перевод озвучки, львиную долю диалогов терял во время динамических сцен.

0
arg22

Так уже давно вышла другая

0
BitMan_and_Roban arg22

Хмм, не знал, но раз люди уже заплатили, значит это нужно им.

0
Fishlex

А этим горе-переводчикам не сообщили, что всё, что они переводят уже пройдено и перепройдено и нужно трём калекам на торенте? Или у них время по другому течёт?

-3
Otavek

А вам, горе - комментатору, не сообщили, что озвучка была заказана и оплачена человеком, заинтересованным в озвучке этой игры?

И тут не зависит от пройдена/не пройдена, старая/новая.

Человек заплатил за то, что хотел - человек это получил.

2