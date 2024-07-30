Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой It Takes Two

Студия GamesVoice сообщила о завершении работ над полной русской локализацией игры It Takes Two. По словам представителей студии, команда профессиональных актеров и звукорежиссеров приложила максимум усилий, чтобы передать всю эмоциональную глубину и юмор оригинального сценария.

Даже второстепенные персонажи получили запоминающиеся голоса, что делает игровой мир еще более живым и реалистичным. Перевод должен выйти до конца этого месяца.

It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов.