Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой It Takes Two

Студия GamesVoice сообщила о завершении работ над полной русской локализацией игры It Takes Two. По словам представителей студии, команда профессиональных актеров и звукорежиссеров приложила максимум усилий, чтобы передать всю эмоциональную глубину и юмор оригинального сценария.
Даже второстепенные персонажи получили запоминающиеся голоса, что делает игровой мир еще более живым и реалистичным. Перевод должен выйти до конца этого месяца.
It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов.
это очень круто, та игра которой 100% нужен перевод озвучки, львиную долю диалогов терял во время динамических сцен.
Так уже давно вышла другая
Хмм, не знал, но раз люди уже заплатили, значит это нужно им.
А этим горе-переводчикам не сообщили, что всё, что они переводят уже пройдено и перепройдено и нужно трём калекам на торенте? Или у них время по другому течёт?
А вам, горе - комментатору, не сообщили, что озвучка была заказана и оплачена человеком, заинтересованным в озвучке этой игры?
И тут не зависит от пройдена/не пройдена, старая/новая.
Человек заплатил за то, что хотел - человек это получил.