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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.5 504 оценки

Свежее обновление It Takes Two убирает необходимость EA лаунчера и добавляет поддержку Steam Deck

monk70
Новости

Hazelight Studios объявила, что ее кооперативная игра-головоломка It Takes Two получила обновление ​​на ПК в Steam. Это обновление добавляет поддержку Steam Deck и убирает необходимость устанавливать лаунчер EA. Однако для подключения к серверам для онлайн-игры по-прежнему требуется учетная запись EA. Тем не менее, она больше не нужна для локальной игры или удаленной игры Steam вместе.

Полные примечания к патчу можно просмотреть ниже:

  • It Takes Two теперь проверена для Steam Deck.
  • Для игры больше не требуется программа запуска приложений EA.
    • Учетная запись EA по-прежнему необходима для подключения к серверам EA для сетевой игры.
  • Отправка приглашений в игру и присоединение к играм ваших друзей теперь поддерживаются напрямую через список друзей Steam.
  • Пользователи Friend’s Pass могут установить новую версию Friend’s Pass в Steam или продолжить использование существующего Friend’s Pass в приложении EA.
  • Семейный доступ в Steam теперь доступен для игры It Takes Two.

В настоящее время It Takes Two доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Было продано более 16 миллионов копий.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kamishini1993

Наконец-то, еще бы для вей аут так же

1
BAZKIN

А вот это уважаемо
Еще для остальных бы игр также сделали, и со старыми разобрались (Синдикат вон у них фиг запустишь)

1
Спектр Зис

Ура. Пусть сделают тоже самое с остальными старыми играми.

0