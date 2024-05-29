Свежее обновление It Takes Two убирает необходимость EA лаунчера и добавляет поддержку Steam Deck

Hazelight Studios объявила, что ее кооперативная игра-головоломка It Takes Two получила обновление на ПК в Steam. Это обновление добавляет поддержку Steam Deck и убирает необходимость устанавливать лаунчер EA. Однако для подключения к серверам для онлайн-игры по-прежнему требуется учетная запись EA. Тем не менее, она больше не нужна для локальной игры или удаленной игры Steam вместе.
Полные примечания к патчу можно просмотреть ниже:
- It Takes Two теперь проверена для Steam Deck.
- Для игры больше не требуется программа запуска приложений EA.
- Учетная запись EA по-прежнему необходима для подключения к серверам EA для сетевой игры.
- Отправка приглашений в игру и присоединение к играм ваших друзей теперь поддерживаются напрямую через список друзей Steam.
- Пользователи Friend’s Pass могут установить новую версию Friend’s Pass в Steam или продолжить использование существующего Friend’s Pass в приложении EA.
- Семейный доступ в Steam теперь доступен для игры It Takes Two.
В настоящее время It Takes Two доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Было продано более 16 миллионов копий.
Наконец-то, еще бы для вей аут так же
А вот это уважаемо
Еще для остальных бы игр также сделали, и со старыми разобрались (Синдикат вон у них фиг запустишь)
Ура. Пусть сделают тоже самое с остальными старыми играми.