Юсеф Фарес не исключает появления продолжения It Takes Two

Hazelight Studios продолжает работать над новым проектом — Split Fiction, но разговоры о сиквеле их популярного кооперативного платформера It Takes Two не утихают. В интервью MinnMax Юсеф Фарес признал, что продолжение игры не исключено, хотя и не гарантировано. На вопрос о том, какую из своих игр он бы хотел продолжить, Фарес ответил, что это могло бы быть It Takes Two, подчеркнув, что будущее студии всегда полотно для неожиданных решений.

С момента выхода игры в 2021 году она продалась более чем 20 миллионами копий по всему миру, что подтверждает большой интерес аудитории. Фарес заметил, что хотя создание сиквела пока не планируется, студия не исключает такой возможности: «Кто знает, мужик? В Hazelight никогда не знаешь будущего».

Тем временем, Split Fiction, следующий проект студии, выходит 6 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК, но для поклонников It Takes Two надежда на продолжение остаётся живой.