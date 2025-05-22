В Steam появилась Ithya: Magic Studies: игра, которая поможет сконцентрироваться

В Steam замечена интересная новинка под названием Ithya: Magic Studies. Но это не очень похоже на классическую игру, скорее — интерактивное пространство, с которым легче работать и учиться. Проект обязан появлением художнику Blue Turtle, который уже успел прославиться атмосферными роликами: многие их ставят на фон для концентрации внимания.



Главная фишка проекта — баланс между эстетикой и функционалом. В игре пользователь попадает в детализированные локации: это может быть уютная комната-библиотека, мистический лес или древний город. Каждая картинка создана вручную — никакого ИИ, что сейчас уже редкость.



В игре есть целый набор инструментов, чтобы организовать работу. Есть таймер с режимом «помидора» (популярная техника тайм-менеджмента, суть которой в чередовании работы и отдыха), to do лист и даже дневник. В последнем можно составлять планы на день/неделю, следить за привычками и даже делать заметки. А в альбоме — десяток плейлистов, среди которых найдутся как релаксовые композиции, так и эпичные треки. Мелодии для сопровождения созданы инди-композиторами специально под этот проект.



Виртуальное пространство можно настроить под свои предпочтения: выбрать время суток, звуки дождя, декор комнаты и одежду героини Итийи. Не забыли и о системе «элементалей» — можно собрать десять существ, чтобы украсить ими пространство.

Этот проект представляют в качестве альтернативы обычным планировщикам — не сухие списки и надоедливые напоминалки, а приятная глазу картинку, которая не отвлекает, а настраивает на сосредоточение. Есть и первые отзывы, из которых ясно, что игроки в восторге от проекта. Многим Ithya помогает сконцентрироваться на рабочих делах (особенно при работе за ПК).

Цена Ithya: Magic Studies в Steam — 389 рублей без дополнительных платежей. А в будущем разработчик обещает дополнить игру новыми локациями, музыкальными треками и элементами для кастомизации. Поддержка русского есть, поэтому можно смело качать.