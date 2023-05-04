Космическая стратегия IXION получила обновление обновление, добавляющее новые уровни сложности ©

Наряду с рядом исправлений ошибок и улучшений, обновление космической стратегии IXION представляет три новых варианта сложности наряду с предполагаемым режимом сложности по умолчанию из выпуска игры в декабре прошлого года:

Путешествие: для игроков, которые хотят насладиться сюжетом игры и рекомендуется для кто не знаком с жанром градостроительного симулятора.

Стандарт: предполагаемый опыт IXION и рекомендуется для игроков, знакомых с градостроителями.

Вызов: неустанная борьба за выживание; этот режим предназначен для администраторов, которые действительно хотят проверить свои навыки.

Также доступен четвертый, полностью настраиваемый уровень сложности, позволяющий игрокам настраивать различные игровые механики по своему вкусу. Эти настраиваемые параметры также можно изменить в середине игры, если игрокам нужно изменить темп.