Jack Holmes: Master Of Puppets - сурвайвл-хоррор о жутком парке аттракционов

Марионетки, ожившие куклы, обретшие сознание аниматроники - замечательное топливо для ночных кошмаров. Вот и разработчик (он же и издатель) @TonyDevGame анонсировал выход игры Jack Holmes: Master Of Puppets.

По сюжету:

После долгого периода безработицы Джек вынужден присоединиться к семейному бизнесу, от которого он отрекся еще в детстве. Он начинает свое первое дело, простое на вид, но внезапно ставшее его худшим кошмаром.

Вместе с Джеком Холмсом отправляйтесь в мрачную историю об оживших куклах, вышедших из-под контроля аниматрониках и других кошмарных существах через такие странные места, как дом, где над детьми ставят эксперименты, шахту, полную огромных пауков, и ужасающий парк развлечений, делая все возможное, чтобы выжить. Вам также придется управлять патронами и аптечками, которые вы найдете... и не забудьте покататься на аттракционах!

Судя по трейлеру, нас не ожидает нечто из категории ААА, но и назвать проект простеньким инди было бы несколько нечестно. Графика средняя, геймплей тоже не хватает звезд с неба - но если разработчику удастся создать необходимую атмосферу, разве это будет так важно?

Релиз игры ожидается во втором квартале 2024 года на Xbox Series X, PlayStation 5 и PC.