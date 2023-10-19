Закончился демо период и состоялся полный релиз игры The Jackbox Party Pack 10

Сегодня 19 октября завершился демо периуд и из магазина стим пропала временная демо версия игры The Jackbox Party Pack 10. После этого сразу же в 8 часов утра состоялся полный релиз 10 части игры. В релизную версию 10-того джекбокса вошли следующие режимы:
- Tee K.O. 2.
В игре Tee K.O. 2 вы вернетесь на остров Футболок, где самые закаленные бойцы в мире сражаются в смертоносном турнире. Но сражение проходит не на кулаках, а на... рисунках!
- FixyText.
FixyText — это настоящее ковбойское противостояние в текстовых сообщениях! В этой хаотичной игре все участники группового чата одновременно печатают, чтобы создать самое запоминающееся сообщение. При этом стереть или исправить ничего нельзя. Принимайте автоисправления!
- Hypnotorious
Hypnotorious — это игра с тайными ролями, интригующими союзами и, разумеется, глупыми ответами на нелепые вопросы. Кто ваш союзник?
- Timejinx
В игре Timejinx вам предстоит примерить на себя роль путешественника из будущего, который участвует в викторине. От победы зависит очень многое! Защитите свою временную линию, ответив на вопросы о прошлом!
- Dodo Re Mi.
В игре Dodo Re Mi ваше устройство станет музыкальным инструментом. Вместе с товарищами создайте мелодию, чтобы сбежать от голодного тропического растения.
Релиз юбилейного 10 пакета "The Jackbox Party Pack 10" уже доступен для покупки в Steam, PlayStation Store, у Nintendo, у Xbox и Humble включительно.