на главную
об игре
The Jackbox Party Pack 10 19.10.2023
8.8 6 оценок

Закончился демо период и состоялся полный релиз игры The Jackbox Party Pack 10

7AHTOH7
Новости

Сегодня 19 октября завершился демо периуд и из магазина стим пропала временная демо версия игры The Jackbox Party Pack 10. После этого сразу же в 8 часов утра состоялся полный релиз 10 части игры. В релизную версию 10-того джекбокса вошли следующие режимы:

  • Tee K.O. 2.
    В игре Tee K.O. 2 вы вернетесь на остров Футболок, где самые закаленные бойцы в мире сражаются в смертоносном турнире. Но сражение проходит не на кулаках, а на... рисунках!
  • FixyText.
    FixyText — это настоящее ковбойское противостояние в текстовых сообщениях! В этой хаотичной игре все участники группового чата одновременно печатают, чтобы создать самое запоминающееся сообщение. При этом стереть или исправить ничего нельзя. Принимайте автоисправления!
  • Hypnotorious
    Hypnotorious — это игра с тайными ролями, интригующими союзами и, разумеется, глупыми ответами на нелепые вопросы. Кто ваш союзник?
  • Timejinx
    В игре Timejinx вам предстоит примерить на себя роль путешественника из будущего, который участвует в викторине. От победы зависит очень многое! Защитите свою временную линию, ответив на вопросы о прошлом!
  • Dodo Re Mi.
    В игре Dodo Re Mi ваше устройство станет музыкальным инструментом. Вместе с товарищами создайте мелодию, чтобы сбежать от голодного тропического растения.

Релиз юбилейного 10 пакета "The Jackbox Party Pack 10" уже доступен для покупки в Steam, PlayStation Store, у Nintendo, у Xbox и Humble включительно.

Источник  
-2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий