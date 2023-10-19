Закончился демо период и состоялся полный релиз игры The Jackbox Party Pack 10

Сборник с играми для весёлого времяпрепровождения в компании. Этот сборник подойдёт для любого случая — встречи с друзьями, корпоратива или домашней вечеринки. Здесь есть и стратегические игры, и творческие конкурсы на рисование, музыкальные состязания и викторины — словом, развлечения на любой вкус.

Главное преимущество — играть можно просто с помощью смартфона или планшета, не нужны никакие специальные контроллеры. В каждой игре могут участвовать до 9 игроков, а наблюдать за весельем в режиме трансляции — до 10 000 зрителей.