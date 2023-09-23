Появилась точная дата выхода The Jackbox Party Pack 10 ©

Совсем недавно Jackbox Games для своих подписчиков сделал рассылку где стала известная точная дата выхода 10-той юбилейной части серией игры The Jackbox Party Pack 10.

Вот переведённое сообщение из твиттера и новостной рассылки по электронной почте: "Позвоните своим друзьям! Напиши маме! Постучите в дверь соседа и пригласите его на вечер игры! Jackbox Party Pack 10 появится на основных цифровых платформах в четверг, 19 октября 2023 года"

Помимо этого в сети появился новый и основной трейлер всего десятого пака:

Юбилейный 10 пакет "The Jackbox Party Pack 10" планируется выходить уже в этом году для таких платформ как: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.