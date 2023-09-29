Стала доступна бесплатная демоверсия игры The Jackbox Party Pack 10 ©

Буквально несколько часов назад Jackbox Games сделала неожиданный ход и теперь в стиме стала доступна демоверсия 10-той части серии игры The Jackbox Party Pack 10. Стоит отметить что неожиданным стало то что демоверсия 10-той части была запланирована на 9-тое октября во время фестиваля "Играм быть"



Jackbox Games не рассказывает было ли это сделано намерено или просто случайностью но уже сегодня вы можете загрузить и поиграть в демоверсию 10-той части. Эта демоверсия включает в себя 2 режима из 5-ти запланированных, а именно в неё вошли "FixyText" и "Dodo Re Mi" которые имеют урезанный контент в рамках демоверсии 10-того пака.

Полный выход юбилейной части The Jackbox Party Pack 10 запланирован на 19 октября 2023 года для платформ таких как: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.