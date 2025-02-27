По мнению экс-руководителя BioWare, Jade Empire не достигла ожидаемого успеха из-за неудачных идей руководства Microsoft

Сооснователь BioWare Грег Зещук в подкасте My Perfect Console рассказал, что Jade Empire не достигла ожидаемого успеха во многом из-за неудачного совета от Microsoft.

Хотя сейчас игру считают культовой классикой, на старте она продалась менее чем миллионом копий за первый год. По словам Зещука, ключевой ошибкой стала платформа: Jade Empire вышла в конце жизненного цикла Xbox, когда аудитория уже ждала перехода на Xbox 360.

Разработчики хотели перенести игру на новое поколение и выпустить её как стартовый проект для Xbox 360, но Microsoft настояла на релизе на стареющем Xbox. «Это был худший совет, абсолютно дурацкий», — вспоминает Зещук. Он уверен, что перенос дал бы команде возможность доработать игру и сделать её успешнее.

Если бы Jade Empire вышла на Xbox 360, её судьба могла сложиться иначе. Другие проекты BioWare — Mass Effect и Dragon Age: Origins — добились огромного успеха именно благодаря выходу на новом поколении консолей.