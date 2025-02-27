По мнению экс-руководителя BioWare, Jade Empire не достигла ожидаемого успеха из-за неудачных идей руководства Microsoft

Сооснователь BioWare Грег Зещук в подкасте My Perfect Console рассказал, что Jade Empire не достигла ожидаемого успеха во многом из-за неудачного совета от Microsoft.
Хотя сейчас игру считают культовой классикой, на старте она продалась менее чем миллионом копий за первый год. По словам Зещука, ключевой ошибкой стала платформа: Jade Empire вышла в конце жизненного цикла Xbox, когда аудитория уже ждала перехода на Xbox 360.
Разработчики хотели перенести игру на новое поколение и выпустить её как стартовый проект для Xbox 360, но Microsoft настояла на релизе на стареющем Xbox. «Это был худший совет, абсолютно дурацкий», — вспоминает Зещук. Он уверен, что перенос дал бы команде возможность доработать игру и сделать её успешнее.
Если бы Jade Empire вышла на Xbox 360, её судьба могла сложиться иначе. Другие проекты BioWare — Mass Effect и Dragon Age: Origins — добились огромного успеха именно благодаря выходу на новом поколении консолей.
Из-за того что она женщина)
Я заметил.. что как женщины стали занимать руководящие должности.. вся игровая индустрия начала катиться по наклонной.
Женщина на корабле к беде.
потому что эмоции, эмоции, эмоции... они хоть и кичаться порой своим прагматизмом на должностях, бабаское в большинстве берет свое.
И не только в игровой в политике тоже
Jade Empire хоть моя и любимя игра от BioWare из за сетинга, но это самая сломаная игра где почти ни одна механика не работает так как надо.
Так что удивлен что она вобще не провальная была.
А мне она в свое время очень понравилась.
Jade Empire я проходил в детстве, моя самая первая игра от биовар получил море положительных эмоций от игры, как по мне игра лучше чем тот же котор который хорош только для фанатов зв
Бред полнейший. Что бы они изменили? Графончик бы подтянули? А ничего, что там устаревший геймплей из 90х? На x360 совершенно другой уровень видеоигр.