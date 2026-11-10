GamesVoice записала две трети русской озвучки Jagged Alliance 3 - над проектом работают более 100 актёров

Команда GamesVoice продолжает работу над полноценной русской озвучкой Jagged Alliance 3 и поделилась новыми подробностями проекта. На VoiceCon'26 студия представила свежую геймплейную демонстрацию, а заодно рассказала о масштабах проделанной работы.

На данный момент записано около 200 персонажей — это примерно две трети от общего объёма озвучивания. Над проектом трудятся более 100 актёров, среди которых есть и исполнители, знакомые поклонникам культового русского дубляжа Jagged Alliance 2. Некоторые из них вновь вернулись к своим прежним ролям, а другие получили новых персонажей из «Гран-Шьена».

GamesVoice планирует свести уже записанный материал и рассматривает возможность выпустить его в виде альфа- или бета-версии. Это позволит игрокам познакомиться с результатами работы ещё до завершения всего проекта. Впрочем, пока команда говорит лишь о такой возможности, конкретных сроков публикации предварительной версии нет.