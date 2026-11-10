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Jagged Alliance 3 14.07.2023
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика
8.5 1 391 оценка

GamesVoice записала две трети русской озвучки Jagged Alliance 3 - над проектом работают более 100 актёров

butcher69 butcher69

Команда GamesVoice продолжает работу над полноценной русской озвучкой Jagged Alliance 3 и поделилась новыми подробностями проекта. На VoiceCon'26 студия представила свежую геймплейную демонстрацию, а заодно рассказала о масштабах проделанной работы.

На данный момент записано около 200 персонажей — это примерно две трети от общего объёма озвучивания. Над проектом трудятся более 100 актёров, среди которых есть и исполнители, знакомые поклонникам культового русского дубляжа Jagged Alliance 2. Некоторые из них вновь вернулись к своим прежним ролям, а другие получили новых персонажей из «Гран-Шьена».

GamesVoice планирует свести уже записанный материал и рассматривает возможность выпустить его в виде альфа- или бета-версии. Это позволит игрокам познакомиться с результатами работы ещё до завершения всего проекта. Впрочем, пока команда говорит лишь о такой возможности, конкретных сроков публикации предварительной версии нет.

Трейлеры 16
28
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Alex40001

а нафига если это должно быть многоязычным винегретом

4
RUS_72_Tyumen

Эти лентяи уже закончили ГТА СА озвучивать?!? Понабрали проектов и тянут кота за яйца...

3
Крококусь

в свое время залипал в ja2, пробо