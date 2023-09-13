Jagged Alliance 3 для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One выйдет 16 ноября ©

Jagged Alliance 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 16 ноября, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Haemimont Games. Она будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде. Предварительные заказы доступны уже сейчас.

Jagged Alliance 3 Tactical Edition, первоначально выпущенная вместе с версией для ПК, также будет доступна вместе с версией для консоли. Они будут выпущены строго ограниченным тиражом в 550 экземпляров. Предварительные заказы уже доступны в интернет-магазине THQ Nordic. Это издание не включает копию игры.

Версии для консолей будут поддерживать многопользовательский режим между поколениями, что позволит пользователям PlayStation 5 и PlayStation 4 играть вместе, а пользователям Xbox Series и Xbox One — вместе.

Jagged Alliance 3 впервые был выпущен для ПК в Steam и GOG 14 июля.