Jagged Alliance 3 показала лучший дебют в истории студии Haemimont Games ©

Состоявшийся на прошлой неделе запуск Jagged Alliance 3, продолжения культовой тактической пошаговой серии, оказался очень успешным. Команда Haemimont Games сообщила, что дебют Jagged Alliance 3 стал лучшим за всю историю студии.

Это большое достижение, особенно если учесть, что на счету Haemimont Games немало популярных игр, таких как Stranded: Alien Dawn, Surviving Mars и серия Tropico. Разработчики поблагодарили игроков за этот успех.

В настоящее время разработчики сосредоточились на исправлении технических ошибок. В пятницу был выпущен первый небольшой патч, устраняющий проблемы с кооперативным режимом. В ближайшее время будут выпущены новые исправления. В первую очередь они учитывают пожелания самих игроков. Разработчики также работают над инструментами для создания модов. Спрос на них высок, о чем лучше всего говорит тот факт, что даже без них фанатское сообщество выпустило уже почти 200 модификаций.

В Steam игра встретила теплый прием - 85% обзоров от игроков высоко оценивают Jagged Alliance 3, что сайт классифицирует как "очень положительный". Проект также получил неплохие рецензии. По данным Metacritic, средний рейтинг игры составляет 81%.

Кроме того, Jagged Alliance 3 показывает впечатляющие результаты активности. Так, в день релиза в игре был установлен рекорд по количеству одновременно играющих игроков - 25 366 человек.