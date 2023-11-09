Jagged Alliance 3 получила патч 1.3 для ПК и видео о создании музыки

Всего через неделю Jagged Alliance 3 выйдет на Xbox и PlayStation. Однако сегодня разработчик Haemimont Games выпускает новый захватывающий (бесплатный) контент для версии для ПК.

Разработчики объявили о расширении компании Bobby Ray's Guns and Things в новом бизнес-регионе в Гранд Чиене. Это означает, что самый известный в мире интернет-магазин теперь доступен в Jagged Alliance 3. Для командиров наемников, которые могут внести предоплату, магазин предлагает широкий ассортимент оружия, боеприпасов и профессионального наемнического снаряжения, как нового, так и бывшего в употреблении. Отважная команда доставки Bobby Ray's готова отправить ваш заказ в любой порт западного побережья долины Аджани.

Помимо обновления 1.3, создатели подчеркнули важный аспект Jagged Alliance 3: саундтрек. Haemimont Games выпустили новое видео, из которого вы узнаете, как уважаемый композитор Георгий Стрезов вдохнул жизнь в мир Jagged Alliance 3 своей невероятной музыкой.

Полные примечания к патчу 1.3 доступны по ссылке.

Jagged Alliance 3 будет доступна как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5, а также на Xbox One и Xbox Series S/X. Функциональность многопользовательской игры будет межпоколенческой, что позволит игрокам PlayStation 4 объединяться со своими друзьями на PlayStation 5, а пользователям Xbox One — объединять усилия с игроками Xbox Series S/X. Игра поступит в продажу 16 ноября.