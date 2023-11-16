Консольщики, ваш ход! Тактическая стратегия Jagged Alliance 3 стала доступна на консолях PlayStation и Xbox

Дамы и господа, уважаемые консольные наемники! Хватайте свои контроллеры, ваш поход против Легиона вот-вот начнется. Jagged Alliance 3 теперь доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на Xbox One и Xbox Series S/X. Многопользовательские функции будут "кросс-генными", что позволит игрокам PlayStation 4 объединиться со своими товарищами по PlayStation 5, а пользователям Xbox One - с теми, кто играет на Xbox Series S/X.
"Трудно перестать играть в эту игру. Наконец-то настал тот день, когда я могу так сказать о Jagged Alliance 3", - заявил Riot Pixels и поставил Jagged Alliance 3 внушительные 95/100.
"Наконец-то я нашел ту самую игру с одним поворотом, которую так долго искал", - написал Hooked Gamers в своей рецензии 95/100.
"В целом, Jagged Alliance 3 - впечатляющая и бесконечно увлекательная игра, которая не только возрождает старую серию, но и делает это в более современном стиле". RPG Fan, 94/100
"Обязательный к прохождению пошаговый тактический боевой симулятор" Impulse Gamer, 92/100
"Jagged Alliance 3 - это грамотно построенная, наполненная экшеном тактическая феерия, от которой я получал удовольствие на протяжении всего прохождения". IGN.com, 9/10
Честно говоря, чего вы ждете? (Одна из) лучших стратегических игр года уже доступна для PlayStation и Xbox.