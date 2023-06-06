Открыт предзаказ на Jagged Alliance 3 без всяких "безделушек и раннего доступа", кидая камень в огород Diablo 4 ©

THQ Nordic и Haemimont Games только что объявили об открытии предзаказа на пошаговую тактику Jagged Alliance 3.

Авторы хвалятся тем, что предзаказ не имеет каких либо внутриигровых бонусов типа "блестящих предметов, расходных материалов или косметики", а просто предлагает 20% скидку за предзаказ. Обратите внимание: хотя раньше говорилось, что будет скидка при запуске, она была заменена скидкой на предзаказ. На этапе запуска скидка не планируется.

Разработчики решили кинуть камень в огород Diablo 4, намекая на то, что не собираются махать перед игроками морковкой "в виде нескольких дней раннего доступа" и дразнить вас "смехотворными доспехами для лошадей".

Ах, предзаказ! Вы, да, вы, получаете чудесную возможность бросить свои с трудом заработанные деньги издателям и разработчикам еще до того, как игра выйдет в свет! Но зачем вам это делать, спросите вы? Ведь очевидно, что для вас приготовлено нечто особенное: славное обещание блестящих предметов, расходных материалов или косметики для вашей будущей игровой феерии!



Вот только... Только не в Jagged Alliance 3. Извините, что лопнул ваш пиксельный пузырь, но мы не стали набирать костюмы для наших крутых Мерсов. Нет, сэр, никаких наворотов. И как только вы подумали, что лучше уже быть не может, угадайте что? Мы не будем размахивать перед вами заманчивой морковкой в виде нескольких дней раннего доступа, не будем дразнить вас смехотворными доспехами для лошадей. О, нет! Мы сразу переходим к делу и избавляем вас от всякого надувательства... потому что лошадей тоже нет. И мы также отказываемся от любого вида пропуска.



Но не теряй веры, храбрый игровой воин! Если ты решился довериться нам и могучим разработчикам Jagged Alliance 3, если ты достаточно храбр, чтобы сделать предварительный заказ, у нас есть кое-что для тебя:



Вы будете вознаграждены 20% скидкой!

Если вы не хотите покупать кота в мешке, разработчики обещают позаботимся о том, чтобы пресса и создатели контента могли показать игру за несколько дней до ее выхода 14 июля. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы понять, является ли игра тем, что вы ищете.