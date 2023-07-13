"Отличная игра с хорошим чувством юмора": первые оценки Jagged Alliance 3

Журналисты опубликовали первые оценки Jagged Alliance 3. СМИ остались довольны игрой, назвав ее достойным преемником франшизы, а также отметили удачное чувство юмора. В недостатки стратегии записали лишь искусственный интеллект врагов, которые местами слишком слабы.
«Jagged Alliance 3 — это искусное и красивое возвращение франшизы со множеством вариантов в бою и вне его», — Shacknews.
«Jagged Alliance 3 олицетворяет собой возвращение пошаговых стратегических боев. Игра настолько хорошо сделана и затягивает, что может возродить жанр, который в последнее время жил лишь благодаря усилиям нескольких энтузиастов. Безрассудный выбор не показывать вероятность результативных атак оказывается решающим, поскольку делает каждую перестрелку непредсказуемой, вынуждая рисковать всем по нескольку раз», — The Games Machine.
«Это успех и сильный толчок для жанра, позволяющий вывести его за пределы шаблона, в котором мы застряли в течение многих лет», — Rock Paper Shotgun.
Оценки некоторых изданий:
- IGN — 90\100;
- Wccftech — 85/100;
- PC Gamer — 81\100
- God is a Geek — 80\100;
- VideoGamer- 80\100;
- Gamepressure — 75\100.
Релиз Jagged Alliance 3 намечен на 14 июля. Игра от Haemimont Games и THQ Nordic будет доступна только на PC. Цена предзаказа стратегии в Steam по скидке 20% — 1600 рублей.