Jagged Alliance 3 14.07.2023
7.6 154 оценки

"Отличная игра с хорошим чувством юмора": первые оценки Jagged Alliance 3

Simple Jack
Новости

Журналисты опубликовали первые оценки Jagged Alliance 3. СМИ остались довольны игрой, назвав ее достойным преемником франшизы, а также отметили удачное чувство юмора. В недостатки стратегии записали лишь искусственный интеллект врагов, которые местами слишком слабы.

«Jagged Alliance 3 — это искусное и красивое возвращение франшизы со множеством вариантов в бою и вне его», — Shacknews.
«Jagged Alliance 3 олицетворяет собой возвращение пошаговых стратегических боев. Игра настолько хорошо сделана и затягивает, что может возродить жанр, который в последнее время жил лишь благодаря усилиям нескольких энтузиастов. Безрассудный выбор не показывать вероятность результативных атак оказывается решающим, поскольку делает каждую перестрелку непредсказуемой, вынуждая рисковать всем по нескольку раз», — The Games Machine.
«Это успех и сильный толчок для жанра, позволяющий вывести его за пределы шаблона, в котором мы застряли в течение многих лет», — Rock Paper Shotgun.

Оценки некоторых изданий:

  • IGN — 90\100;
  • Wccftech — 85/100;
  • PC Gamer — 81\100
  • God is a Geek — 80\100;
  • VideoGamer- 80\100;
  • Gamepressure — 75\100.

Релиз Jagged Alliance 3 намечен на 14 июля. Игра от Haemimont Games и THQ Nordic будет доступна только на PC. Цена предзаказа стратегии в Steam по скидке 20% — 1600 рублей.

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